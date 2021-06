Με μια ανάρτηση που επισημαίνει πως οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένουν, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στο τετ α τετ που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (σ.σ. διαβάστε αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν εδώ).

Παρόλα αυτά, στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρει πως ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός καθώς οι δύο χώρες γειτνιάζουν και η συνεργασία συμφέρει όλα τα μέρη.

Αναλυτικά αναφέρει ο πρωθυπουργός: «Συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν στην σημερινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρόλο που οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν, Ελλάδα και Τουρκία είναι γείτονες και η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Ο διάλογος είναι συνεπώς πάντα σημαντικός».

Meeting with President Erdogan at today's #NATOSummit. Though differences between our two countries remain, Greece and Turkey are neighbors and cooperation on issues of common interest is to the benefit of all. Dialogue therefore is always important. pic.twitter.com/64MvfPWUgH