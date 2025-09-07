Πολιτική

Μητσοτάκης: Με προβληματίζει η καθυστέρηση της Γκιλφόιλ, αλλά δεν έχω και τόσο καλή σχέση όσο ο Καμμένος

«Μπηχτή» του πρωθυπουργού στον Πάνο Καμμένο μετά τα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ / Φωτογραφία ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μετά τη δεύτερη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν μια από τις πολλές ερωτήσεις που δέχτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ. Οι σχέσεις είναι καλές, είπε, δεν οφείλεται σε αυτές η καθυστέρηση της άφιξης της Κίμπερλι Γκλιφόιλ στην Αθήνα.

Στην ερώτηση του σχετικά με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το πως χειρίστηκε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις πριν από τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε ότι τον προβληματίζει η καθυστέρηση της άφιξης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους. Πήγα να μιλήσω στο Κογκρέσο με κοινή πρόσκληση από τα δύο κόμματα και χειροκροτήθηκα και από τις δύο πλευρές.

Σας θυμίζω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι αρκετά παλιός και είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην επικάλυψη της πρώτης θητείας μου με τη δική του. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Με προβληματίζει… η νέα πρέσβης θα ήθελα να έρθει νωρίτερα.

 

Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα αλλά το πώς λειτουργούν οι αποφάσεις του προέδρου σε Γερουσία και Κογκρέσο. Δεν έχω βέβαια τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε».

