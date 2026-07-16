ΕΛ.Α.Σ.: Το πρώτο μεγάλο τεστ της νέας οργανωτικής στρατηγικής – Ο Τσίπρας ανοίγει γραμμή επικοινωνίας με τη βάση

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της νέας οργανωτικής φιλοσοφίας της ΕΛ.Α.Σ. ξεκινά σήμερα (16.07.2026), με τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίγει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του κόμματος μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myELAS.

Στην ΕΛ.Α.Σ βλέπουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα ως το πρώτο βήμα μιας συνολικής προσπάθειας να αποκτήσει πολιτικό περιεχόμενο η οργανωτική ανασυγκρότηση του νέου φορέα και να δημιουργηθεί μια πιο ζωντανή σχέση ανάμεσα στην ηγεσία και τη βάση.

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Το πρώτο μεγάλο τεστ

Ο πρώην πρωθυπουργός θα απαντήσει ζωντανά στις ερωτήσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα μέλη, εγκαινιάζοντας ένα μοντέλο διαρκούς ψηφιακού διαλόγου, το οποίο, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο πολιτικής λειτουργίας τους επόμενους μήνες.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Σε μια περίοδο όπου η αντιπολίτευση αναζητά νέα δυναμική και οι παραδοσιακές κομματικές δομές δοκιμάζονται, ο Τσίπρας επιχειρεί να επενδύσει στην άμεση συμμετοχή των πολιτών, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα κομματικής οργάνωσης.

Το μήνυμα προς την κοινωνία

Στελέχη της Συμπαράταξης υποστηρίζουν ότι η νέα πλατφόρμα δεν φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ακόμη μηχανισμός εγγραφής μελών, αλλά ως εργαλείο πολιτικής συνδιαμόρφωσης. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις των πολιτών να τροφοδοτούν τον προγραμματικό διάλογο, μεταφέροντας στην ηγεσία την εμπειρία από την εργασία, τη στέγαση, την ακρίβεια, την υγεία και την περιφέρεια.

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Με αυτόν τον τρόπο η ηγεσία επιχειρεί να δείξει ότι η πολιτική δεν εξαντλείται στις δημόσιες παρεμβάσεις ή στις κομματικές ανακοινώσεις, αλλά μπορεί να αποκτήσει πιο διαδραστικά χαρακτηριστικά.

Σχέδιο με συνέχεια

Η διαδικτυακή συζήτηση αποτελεί μόνο την αρχή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ακολουθήσουν θεματικά webinars, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, τοπικές συνελεύσεις και συναντήσεις με μέλη από όλη τη χώρα αλλά και την ελληνική διασπορά, ενώ στον διάλογο θα συμμετέχουν και τομεάρχες, καθώς και τα στελέχη που επεξεργάζονται το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Το πολιτικό στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι διπλό. Από τη μία να αποδείξει ότι ο νέος φορέας μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά από τα παραδοσιακά κομματικά σχήματα και, από την άλλη, να μετατρέψει τη μαζική εγγραφή μελών σε πραγματική πολιτική συμμετοχή.