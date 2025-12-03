Μητσοτάκης προς αγρότες: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές – Είμαστε ανοικτοί σε διάλογο

Μήνυμα στον αγροτικό κόσμο της χώρας και κυρίως στους αγρότες που διαμαρτύρονται στα μπλάκα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστόσο σε σχέση με το ’24 θα λάβουν μισό δις παραπάνω καθώς από 3,1 δισ. που διανεμήθηκαν το 2024 οι συνολικές πληρωμές έφτασαν στα 3,7 δισ.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι διαχωρίζει εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση. «Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο. Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους», τόνισε και θύμησε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει και άλλες φορές αιτήματα των αγροτών.

Πιο αναλυτικά ο πρωθυπουργός είπε: «Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι περνάμε από μία δύσκολη μεταβατική περίοδο, αλλά όταν αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης, ουσιαστικά, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ολοκληρωθεί, θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο αλλά σίγουρα πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς».

Και πρόσθεσε: «Στο μεταξύ, όπως επανειλημμένως έχουν αναφέρει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κ. Αντιπρόεδρος -τον οποίο ευχαριστώ, για ακόμα μια φορά, για την υποστήριξή του σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο-, έχουμε πάρει πια το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και προχωρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξηγώντας τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα όσον αφορά στις πληρωμές είπε αναλυτικά: «Το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β’ Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ενώ, να το ξαναπούμε, ως τα τέλη Δεκεμβρίου η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει: είναι η καταβολή του Μέτρου 23, το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής -αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών-, πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές».

Τόνισε ακόμα ότι «οι συνεπείς, οι έντιμοι παραγωγοί, που είναι η πλειοψηφία των αγροτών μας, θα είναι τελικά οι ευνοημένοι αυτής της προσπάθειας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη».

Και κατέληξε: «Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών».