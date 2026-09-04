Μητσοτάκης σε δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη: «Νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο» – Συγκίνηση από την εμφάνιση Μυλωνάκη

Στο καθιερωμένο κάλεσμα των δημοσιογράφων που διοργάνωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης παρέστη το βράδυ της Παρασκευής (04.09.2026) ο πρωθυπουργός. Στα σύντομα πηγαδάκια που είχε με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έδωσε» αρκετές ειδήσεις, ακόμα και για τις εκλογές!
Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για το αν οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκρίθηκε πως είναι νωρίς ακόμη και πως δεν έχει αποφασίσει, ενώ όπως σημείωσε η κατάρτιση των ψηφοδελτίων θα γίνει λίγο πριν τις κάλπες για να είναι δίκαιος – όπως τόνισε χαρακτηριστικά – ο ανταγωνισμός.
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Ο πρωθυπουργός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο ίδιος στο πλαίσιο της ΔΕΘ το Σάββατο (05.09.2026).
«Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα αυριανά», ήταν χαρακτηριστικά η απάντησή του στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη συνάντηση σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης με «οικοδεσπότη» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εγκαίνια που έκανε νωρίτερα την Παρασκευή, της νέας αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», επισημαίνοντας:
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«Μην ακούτε αυτά που είπα εγώ στο νέο κέντρο κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ακούστε την ασθενή που μίλησε», αποκαλύπτοντας ότι όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα τού έστειλε μία επιστολή το 2020.
Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, αλλά και ενοχλημένος με τον ντόρο που έχει γίνει για την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς όταν ρωτήθηκε αν είναι δυσαρεστημένος απάντησε με νόημα:
«Ναι, φυσικά υπάρχει θέμα για αυτό η κ. Ζαχαράκη ήταν σήμερα μαζί μου στα εγκαίνια των σχολείων. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά…».
Στη συνέχεια σε άλλη κουβέντα με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ενώ γίνονται έργα όπως το βιοκλιματικό κολυμβητήριο κάποιοι ασχολούνται με τα «μικρά».
Φτάνοντας στον τελευταίο όροφο του «Electra Palace» όπου έγινε η συνάντηση, σχολίασε με ικανοποίηση: «Βλέπω ρεκόρ προσέλευσης σήμερα»!
Μετά την επιμονή των δημοσιογράφων, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε στο να αναφέρει για τις επικείμενες ανακοινώσεις του Σαββάτου, πως «τα μέτρα είναι κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ».
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7, υπογραμμίζοντας τη σημασία τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και της διατήρησης της αξιοπιστίας της χώρας.
Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είπε πως ήταν μία αξιοπρεπής από πλευράς κόσμου εκδήλωση.
Να σημειωθεί, πως ιδιαίτερη ήταν η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη από στελέχη της ΝΔ μετά την περιπέτεια της υγείας του. Η εικόνα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στο «Electra» έδειχνε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του.
Ο κ. Μυλωνάκης συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου. Το Σάββατο αναμένεται να παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα (07.09.2026) θα δώσει το «παρών» στον πρωινό καφέ στο Μαξίμου.