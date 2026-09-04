Μητσοτάκης σε δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη: «Νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο» – Συγκίνηση από την εμφάνιση Μυλωνάκη

Στο καθιερωμένο κάλεσμα των δημοσιογράφων που διοργάνωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης παρέστη το βράδυ της Παρασκευής (04.09.2026) ο πρωθυπουργός. Στα σύντομα πηγαδάκια που είχε με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έδωσε» αρκετές ειδήσεις, ακόμα και για τις εκλογές!

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για το αν οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκρίθηκε πως είναι νωρίς ακόμη και πως δεν έχει αποφασίσει, ενώ όπως σημείωσε η κατάρτιση των ψηφοδελτίων θα γίνει λίγο πριν τις κάλπες για να είναι δίκαιος – όπως τόνισε χαρακτηριστικά – ο ανταγωνισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο ίδιος στο πλαίσιο της ΔΕΘ το Σάββατο (05.09.2026).

«Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα αυριανά», ήταν χαρακτηριστικά η απάντησή του στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη συνάντηση σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης με «οικοδεσπότη» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εγκαίνια που έκανε νωρίτερα την Παρασκευή, της νέας αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», επισημαίνοντας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μην ακούτε αυτά που είπα εγώ στο νέο κέντρο κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ακούστε την ασθενή που μίλησε», αποκαλύπτοντας ότι όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα τού έστειλε μία επιστολή το 2020.