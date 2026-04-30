Νίκος Παππάς για προσχώρηση Νικόλα Φαραντούρη στα ΠΑΣΟΚ: «Ας κριθεί ο καθένας με τις επιλογές του»

Με αιχμές, αλλά χωρίς να ανεβάσει περαιτέρω τους τόνους, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς την προσχώρηση του Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, μιλώντας την Πέμπτη (30.04.2026) στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο Νίκος Παππάς, κληθείς να τοποθετηθεί για την απόφαση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είχε διαγραφεί πριν από λίγους μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ, περιορίστηκε σε μια δηκτική αποστροφή: «Ο καθένας μπορεί να περιδιαβαίνει όπως ο ίδιος εκτιμά ότι τον ωφελεί προσωπικώς κάθε στιγμή». Και πρόσθεσε: «Ας κριθεί ο καθένας με τις επιλογές του και τα κριτήρια με τα οποία ιεραρχεί τις κατευθύνσεις του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτηση του Νίκου Παππά ήρθε μετά την ανακοίνωση της συμπόρευσης του Νικόλα Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξή του, το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026), ο ευρωβουλευτής δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ότι «δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης», χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή».

«Στρογγυλό τραπέζι» με Τσίπρα και Φάμελλο

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Παππάς επέμεινε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας στον προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «επιδιώκει και θα πετύχει» να τη συγκροτήσει. «Η δική μου ευχή και η προσπάθεια είναι να δω ένα στρογγυλό τραπέζι και με τον Τσίπρα και με τον Φάμελλο και με τη Λούκα Κατσέλη και με τον Νίκο Κοτζιά και με τον Πέτρο Κόκκαλη», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το πλαίσιο στο οποίο, κατά τον ίδιο, θα μπορούσε να αναζητηθεί κοινός βηματισμός.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν επιθυμεί να διαλυθούν οι σχηματισμοί» και «δεν βάζει τον στόχο της αναστολής και της διάλυσης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συζήτηση αφορά συμπόρευση και όχι απορρόφηση πολιτικών φορέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές και για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, ο Νίκος Ανδρουλάκης ηγείται ενός κόμματος «το οποίο ιστορικά συνεργάστηκε με τη ΝΔ» και σήμερα «αποκλείει συνεργασία με την Αριστερά». Κατά τον Νίκο Παππά, από την τακτική του ΠΑΣΟΚ «δεν διαμορφώνεται δυναμική ούτε καν ανοίγματος του πολιτικού παιχνιδιού», σε αντίθεση με τη γραμμή που, όπως υποστηρίζει, επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας.