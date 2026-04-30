Απόστολος Κακλαμάνης για επιτελικό κράτος: «Ήταν επόμενο να εκδηλωθεί οργή ακόμη και από βουλευτές της ΝΔ»

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής μιλά για υποβάθμιση του κοινοβουλίου και σχολιάζει με δηκτικό ύφος την απάντηση του Άκη Σκέρτσου προς βουλευτές της ΝΔ
Νίκος Ανδρουλάκης και Απόστολος Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης (Φωτογραφία αρχείου / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI)

Αιχμές για την κατάσταση στην οποία, όπως υποστηρίζει, έχει περιέλθει το Κοινοβούλιο, αλλά και για τον ρόλο των βουλευτών, αφήνει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, με δήλωσή του υπό τον τίτλο «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία;».

Ο Απόστολος Κακλαμάνης αναφέρει ότι «ήταν επόμενο να εκδηλωθεί, κάποια στιγμή και δημοσίως, η διαμαρτυρία, πολύ σύντομα δε και η οργή ακόμη και βουλευτών της ΝΔ», συνδέοντας την παρέμβασή του με τη συζήτηση για τη λειτουργία του λεγόμενου επιτελικού κράτους.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κάνει λόγο για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει «το Εθνικό μας Κοινοβούλιο» και για τον ρόλο των «αντιπροσώπων του Έθνους», παραπέμποντας στο άρθρο 51, παράγραφος 2 του Συντάγματος.

Με δηκτικό ύφος σχολιάζει και την απάντηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου προς βουλευτές της ΝΔ, γράφοντας: «Η απάντηση του “τεχνοκράτη” κ. Σκέρτσου προς τους “αδαείς” βουλευτές είναι πολύ… σαφής: “Επιτελικό κράτος είναι το “συνεργατικό κράτος”. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!».

Η δήλωση του Απόστολου Κακλαμάνη 

Θέμα: Κοινοβουλευτική Δημοκρατία;

Ήταν επόμενο να εκδηλωθεί, κάποια στιγμή και δημοσίως, η διαμαρτυρία, πολύ σύντομα δε και η οργή ακόμη και βουλευτών της ΝΔ.

Πρόκειται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό μας Κοινοβούλιο και ο ρόλος των αντιπροσώπων του Έθνους (άρθρο 51, παρ.2 του Συντάγματος).

Η απάντηση του «τεχνοκράτη» κ. Σκέρτσου προς τους «αδαείς» βουλευτές είναι πολύ…σαφής: «Επιτελικό κράτος είναι το “συνεργατικό κράτος”». Kι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!

Πολιτική
