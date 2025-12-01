Πολιτική

Μπακογιάννης για τη «Διπλή Ανάπλαση»: «Το πρότζεκτ θα έπρεπε να μας ενώνει όλους»

«Βρήκατε ένα έργο σε εξέλιξη, με συμβάσεις υπογεγραμμένες και χρηματοδοτήσεις εξασφαλισμένες», είπε προς τον Χάρη Δούκα, αφήνοντας αιχμές για τις καθυστερήσεις
Κώστας Μπακογιάννης
Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης / EUROKINISSI

Απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήματα στο θέμα της «Διπλής Ανάπλασης» και την πορεία όλου του πρότζεκτ ζήτησε ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας (01.12.2025).

Ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε ότι η «Διπλή Ανάπλαση» θα έπρεπε «…να μας ενώνει όλους, δεδομένου ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δεν χωράει μέσα σε μία δημοτική θητεία, ενώ συνέχισε αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πολύ συνειδητά, από την πρώτη στιγμή, έχουμε αντισταθεί στον πειρασμό να πολιτικοποιήσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε αντισταθεί ακόμα και όταν έχουμε δεχτεί μια σειρά από αβάσιμες επιθέσεις, γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι λόγια τα οποία τα παίρνει ο αέρας, αυτό που μετράει είναι το έργο».

Ακολούθως έκανε συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τη δημοτική αρχή της Αθήνας:

Η παράταση: «Γιατί ενώ πριν ενάμιση μήνα ο Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος παράτασης, σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε μία παράταση κατά τέσσερις μήνες του έργου των χωματουργικών;»

Εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη: «Γιατί ενώ πριν ενάμιση μήνα μας διαβεβαίωσε ο. κ. Δήμαρχος ότι ξεκινούν άμεσα η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, σήμερα δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Χωρίς εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη, διατρέχουμε τον κίνδυνο το γήπεδο να έχει ολοκληρωθεί, αλλά να μην μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του. Το οφείλουμε άλλωστε στον Παναθηναϊκό και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό».

Μελέτη και η πισίνα των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη: «Ο λόγος που ξαφνικά η Δημοτική Αρχή επικαλείται πρόβλημα στη χωροθέτηση της πισίνας είναι ακριβώς γιατί θέλει με κάποιο τρόπο να περιορίσει ουσιαστικά το μέγεθος των εγκαταστάσεων. Ίσως επειδή ενδεχομένως με αυτό τον τρόπο να πιστεύει ότι μπορεί να καλύψει το όποιο χρηματοδοτικό κενό. Για το οποίο, ακόμα και σήμερα, δεν έχει δώσει μια καθαρή απάντηση: Ποιο είναι το χρηματοδοτικό κενό; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη;».

Ακολούθως, απαντώντας σε τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και σε θέσεις που εξέφρασε εναντίον της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ο Κώστας Μπακογιάννης επισήμανε:

«Όλοι ξέρουμε την πραγματικότητα: Βρήκατε ένα έργο σε εξέλιξη, με εγκατεστημένο εργολάβο. Βρήκατε συμβάσεις υπογεγραμμένες. Βρήκατε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Όλοι θέλουμε τη Διπλή Ανάπλαση να γίνει. Τώρα δεν είναι η ώρα των αντιπαραθέσεων και των εντάσεων. Τώρα είναι η ώρα του έργου, από το οποίο θα κριθούμε όλοι μας».

