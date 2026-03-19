Μυτιλήνη: Ραντεβού με Μητσοτάκη ζητά ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό σε ζώα του νησιού

«Είναι η στιγμή της δράσης και των πρωτοβουλιών, για να ανασχεθεί μία εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ερημοποίηση του νησιού μας»
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, ζητά ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος.

Ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου και πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Ταξιάρχης Βέρρος ζητά άμεσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω των τελευταίων, ιδιαίτερα ανησυχητικών εξελίξεων για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου, μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στα βοοειδή.

Όπως σημειώνει στην επιστολή του στον πρωθυπουργό ο κ. Βέρρος «είμαι υποχρεωμένος να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, προκειμένου το ζήτημα να συζητηθεί στο ανώτατο επίπεδο και να καταστεί απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας ζωονόσου, αλλά για την ίδια τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας της Λέσβου. Δεν είναι ώρα να αναζητηθούν οι ευθύνες -οι οποίες είναι πάντως εγκληματικές και έχουν ονοματεπώνυμο- αλλά είναι η στιγμή της δράσης και των πρωτοβουλιών, για να ανασχεθεί μια εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ερημοποίηση του νησιού μας! Δεν υπάρχουν περιθώρια για κανέναν εφησυχασμό και καμία αποποίηση ευθύνης».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: Επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους
«Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών»
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Νίκος Δένδιας: Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία «προστατεύουν κάθε πολίτη της ΕΕ από τον πληθωρισμό της ενέργειας»
«Οι ιρανικοί πύραυλοι που εξουδετερώθηκαν από τους ελληνικούς Patriot πετούσαν με ταχύτητα πάνω από 3 Mach» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας που συναντήθηκε με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συζήτηση στο συνέδριο East Macedonia and Thrace Forum IV στην Αλεξανδρούπολη
Κόντρα Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – «Συνεχίζει να πετάει τη μπάλα στη εξέδρα» απαντάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ
«Κατά τη συνήθη τακτική δεν απαντά σε τίποτα και παίζει με τις λέξεις» λέει μεταξύ άλλων για τον Παύλο Μαρινάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς
Παύλος Μαρινάκης
