ΝΔ: Με απόφαση Μητσοτάκη οι έξι νέοι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα για τις βουλευτικές εκλογές του 2027

Πού θα κατέβουν υποψήφιοι ο Θεμιστοκλέους, οι 4 γενικοί γραμματείς που παραιτήθηκαν και ο συνεργάτης του πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

Με απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας οι 6 υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (22.12.2025).

Όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, οι 6 υποψήφιοι που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εθνικές εκλογές του 2027, θα κατέλθουν στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες:

– Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

– Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

– Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

– Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

– Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

– Ο συνεργάτης στο γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α’ Θεσσαλονίκης.

