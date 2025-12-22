ΝΔ: Με απόφαση Μητσοτάκη οι έξι νέοι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα για τις βουλευτικές εκλογές του 2027

Με απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας οι 6 υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (22.12.2025).

Όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, οι 6 υποψήφιοι που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εθνικές εκλογές του 2027, θα κατέλθουν στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες:

– Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

– Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

– Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

– Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

– Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

– Ο συνεργάτης στο γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α’ Θεσσαλονίκης.