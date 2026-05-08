ΝΔ: Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το έκτο προσυνέδριο του κόμματος

Το προσυνέδριο θα ξεκινήσει με ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται αύριο Σάββατο (9.5.26) οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο, παρουσία του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 10), με ώρα έναρξης τις 11:30 και τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Θα ακολουθήσει ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα.

Το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

