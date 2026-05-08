Το ΠΑΣΟΚ «ποντάρει» στην πρόταση για τετραήμερη εργασία και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει σχετικό βίντεο στο TikTok

Στην ανάγκη να βρίσκονται κοντά στην κοινωνία επιμένουν στο ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας πως αν κάτι τους συνδέει διαχρονικά με τους πολίτες, είναι ότι στάθηκαν πάντα έμπρακτα στο πλευρό των «μη προνομιούχων». Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουν να καταθέτουν προτάσεις που «μιλούν στην καρδιά» των πολιτών, με όποιο κόστος και προκειμένου μέσα σε αυτές να βρίσκει κανείς τον εαυτό του.

Δουλεύοντας σε αυτή τη βάση, ιδιαίτερο «γκελ» στην κοινωνία εκτιμούν ότι έκανε η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τετραήμερη εργασία, εξηγώντας πάντως πως σε καμία περίπτωση δεν μιλούν για την εφαρμογή της σε νοσοκομεία και μανάβικα, όπως λέει η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να την παρουσιάσει ως έωλη και ανεφάρμοστη. Αντίθετα, μιλούν για την πιλοτική εφαρμογή της, στη βάση όσων γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και αφορούν σε επιχειρήσεις με δυναμικό άνω των 20 ανθρώπων και για θέσεις έντασης διάνοιας και όχι για θέσεις έντασης εργασίας.

Μιλώντας για «χιλιάδες ελληνόπουλα με πολύ υψηλή εξειδίκευση, που σπουδάζουν στην Ελλάδα, και λόγω της μισθολογικής κατάστασης, επιλέγουν να φεύγουν στο εξωτερικό και δεν επιστρέφουν», ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε από το βήμα του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε μία πρόταση που δημιουργεί κίνητρα καλύτερων εργασιακών σχέσεων για να μπορούν να επιστρέψουν στην χώρα τους, έστω και με ένα μικρότερο μισθό.

Πρόσθεσε πάντως ότι «αφορά και στα παιδιά που είναι εδώ, τους Έλληνες, τη νέα γενιά. Που δουλεύουν στο HR, στο δημιουργικό, στα μελετητικά γραφεία και μπορούν να έχουν τη δυνατότητα της τετραήμερης εργασίας». Άσχετα αν «ο μηχανισμός προπαγάνδας που υπονομεύει το δημόσιο διάλογο και την εθνική στρατηγική, κομμένος και ραμμένος στο μέγεθος και στην ατζέντα του πρωθυπουργού, σας είπε ότι είναι για τις ταβέρνες, για τα νοσοκομεία και για τα μανάβικα», όπως συνέχισε, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» να λέγεται κάτι τέτοιο, υποτιμώντας χιλιάδες Έλληνες με υψηλή εξειδίκευση, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει πράξη και η Ελλάδα να μπει πραγματικά στην πρώτη γραμμή των χωρών με υψηλό σεβασμό και καινοτομία στα εργασιακά δικαιώματα.

Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, είναι αποφασισμένοι να επιμείνουν στην πρότασή τους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ετοιμάζει ήδη σχετικό βιντεάκι στο ΤikTok, προκειμένου να απευθυνθεί στη νέα γενιά, την οποία και πρωτίστως ενδιαφέρει η σχετική πρόταση, αλλά και ένα podcast για το θέμα, που θα αναλύσει περαιτέρω την πρόταση, δίνοντας απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που γεννιούνται.

Στην Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα, έχουν εντοπίσει επιχειρήσεις που έχουν εσωτερικά αρχίσει να εφαρμόζουν τέτοιες τακτικές και θα επιχειρήσουν να έρθουν σε επαφή μαζί τους το αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για την πρωτοβουλία, το κατά πόσον λειτούργησε και το πόσο απέδωσε τελικά. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία πρωτοβουλία στην οποία πιστεύουν και θα συνεχίσουν να επενδύουν σε αυτή, θυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές στο παρελθόν δέχθηκε πόλεμο για καινοτομίες που έφερε, αλλά σήμερα τις θεωρούμε και είναι κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων που δεν τίθενται υπό αίρεση.