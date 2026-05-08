Γιώργος Γεραπετρίτης για το ζευγάρι Ελλήνων που άνοιξε σημαία στην Αγία Σοφία: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «υποκίνηση σε μίσος»

Απάντηση για την υπόθεση των δύο Ελλήνων πολιτών που κρατούνται στην Τουρκία έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Γεώργιος Μανούσος σημειώνοντας πως η κατηγορία που αποδίδεται είναι η «υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα» καθώς το πανό έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως οι δύο συλληφθέντες στην Τουρκία βρίσκονται σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη και διαβεβαίωσε ότι το ελληνικό προξενείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, αλλά και με τους συνηγόρους υπεράσπισής τους.

«Το Γενικό Προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη από την πρώτη στιγμή βρέθηκε σε τακτή επικοινωνία και με τους δύο, καθώς επίσης και με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Είναι καλά στην υγεία τους, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν δεν αφορά αποκλειστικά την ανάρτηση ελληνικής σημαίας μέσα στην Αγία Σοφία, αλλά κυρίως το περιεχόμενο του μηνύματος που συνόδευε: «Η κατηγορία που αποδίδεται είναι η “υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα”. Δεν αφορά αποκλειστικώς το ζήτημα της ανάρτησης της σημαίας εντός της Αγίας Σοφίας, αλλά το μήνυμα το οποίο περιείχετο γραπτά και ήταν “Ορθοδοξία ή θάνατος”», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές βρίσκονται σε συντονισμό με την υπεράσπιση των δύο Ελλήνων, επιδιώκοντας είτε την επίσπευση της δίκης είτε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.

«Οι ενέργειες κατατείνουν στο να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης ή να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπό όρους», δήλωσε. «Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικώς επιλυθεί το ζήτημα και θα έχει αίσιο τέλος» σημείωσε.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική «δεν ασκείται με όρους εντυπωσιασμού», απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχα περιστατικά ανάρτησης ελληνικής σημαίας στην Αγία Σοφία χωρίς ανάλογες συνέπειες, κάνοντας ειδική αναφορά στην υπόθεση των έξι σπουδαστών της Σχολής Ικάρων τον Δεκέμβριο του 2024.

«Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο μήνυμα, το οποίο περιείχε το “Ορθοδοξία ή θάνατος”. Και αυτό έδωσε το έρεισμα, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε πως οι ελληνικές Αρχές θα συνεχίσουν να χειρίζονται την υπόθεση «με υπευθυνότητα και σεβασμό, χωρίς πομφόλυγες και χωρίς να προβαίνουμε σε πράξεις εντυπωσιασμού».