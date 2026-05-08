ΝΔ: Το παρασκήνιο της συνεδρίασης της ΚΟ – Ο γρίφος των εκλογών, τα «καρφιά» για τους απόντες υπουργούς και η κίνηση Μητσοτάκη που άλλαξε το κλίμα

Μήνυμα ενότητας για νίκη στις εκλογές, την οποία χαρακτήρισε εφικτή, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδειξε τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις κάλπες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαμογελώντας, στο τέλος της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όταν το κλίμα είχε χαλαρώσει, και ο βουλευτής Δωδεκανήσων, Βασίλης Υψηλάντης, τον ρώτησε φωναχτά από το έδρανο για τον ακριβή χρόνο των εκλογών.

Και παρά το ότι ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, πολλοί βουλευτές, στα πηγαδάκια, δήλωναν ότι το γεγονός ότι ο Κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε, έστω και με αυτό το ύφος, τις κάλπες από τον Σεπτέμβρη και μετά, ενισχύει τις εκτιμήσεις τους ότι το Μέγαρο Μαξίμου «ζυγίζει» και αυτό το ενδεχόμενο.

«Ελεγχόμενη κριτική»

«Δε θα μπορούσε να πάει καλύτερα» δήλωσε αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος για τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία τις προηγούμενες ημέρες προμηνύονταν θυελλώδης, αλλά κατέληξε, όπως προσδοκούσε το Μαξίμου σε μία συνεδρίαση με «ελεγχόμενη κριτική».

«Προσεκτικές» οι αιχμές για το επιτελικό κράτος

Ακόμη και η κριτική για τη επιτελικό κράτος ήταν προσεκτική και σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε η επιλογή του πρωθυπουργού να επιλέξει αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης.

Ενώ, και το όνομα του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο «γαλάζιων» βουλευτών το τελευταίο διάστημα, δεν ακούστηκε από κανέναν, παρ’ ότι πολλοί καυτηρίασαν το ύφος και τα «προνόμια» έναντι των ίδιων, που έχουν οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί.

«Καρφιά» για απόντες υπουργούς

Ωστόσο, στην εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν έλειψαν και «καρφιά» για υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν το έργο της κυβέρνησης ή «μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα», ενώ υπήρξαν και αιχμές ότι προτιμούν να απουσιάζουν από κρίσιμες συνεδριάσεις τόσο στη Βουλή, όσο και στο κόμμα.

Η κίνηση – «ματ» του Κ. Μητσοτάκη

Κίνηση – «ματ» που έβαλε φρένο στην εσωστρέφεια που υπήρχε στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ήταν η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι οι 13 βουλευτές της ΝΔ – των οποίων ήρθη η ασυλία και έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, θα βρίσκονται ξανά στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. «Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις (της Δικαιοσύνης) ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας» τόνισε με έμφαση ο Πρωθυπουργός, ικανοποιώντας τους βουλευτές αλλά και όσους σχεδίαζαν να μιλήσουν για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής με «θύματα» τους βουλευτές της παράταξης, φοβούμενοι, ενδεχομένως την έλευση και νέων δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η «κόκκινη γραμμή» του πρωθυπουργού

Με το «καλημέρα» σας δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε από τους βουλευτές να κάνουν έναν ειλικρινή διάλογο, τονίζοντας όμως ότι «η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια είναι λεπτή».

«Αυτή η γραμμή είναι «κόκκινη» ξεκαθάρισε, δίνοντας την κατεύθυνση στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Δεν είναι “αντάρτες”»

«Διαψεύστηκαν όλοι όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν» δήλωσε ο πρωθυπουργός, μιλώντας με δημοσιογράφους, μετά το πέρας της συνεδρίασης, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις των βουλευτών «ουσιαστικές και ευπρεπείς».

«Ως βουλευτής, όταν ασκούσα και εγώ εποικοδομητική κριτική, δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα, ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης. Η ίδια λογική ισχύει και σήμερα, κάτι που το επιβεβαιώσαμε με ένα τρόπο πολύ ουσιαστικό» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δευτερολογία του, δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή, ανοίγοντας μάλιστα παράθυρο συνταγματικής κατοχύρωσης της επικοινωνίας βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση, «με όρους διαφάνειας».

Η απάντηση Μητσοτάκη για το επιτελικό κράτος

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι η στήριξη που του παρείχαν οι βουλευτές «είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια».

«Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά» πρόσθεσε ο Κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι προφανώς επιδέχεται βελτιώσεις, «αλλά το γεγονός ότι έχουμε μια διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού, στοχοθεσίας είναι μια κατάκτηση για την κυβέρνησή μας» τόνισε.

«Να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα»

Στέλνοντας δε, μήνυμα συστράτευσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό «να ιδρώσουμε όλοι μαζί για τη φανέλα» για νίκη στις εκλογές, και έδωσε νέο ραντεβού με την Κοινοβουλευτική Ομάδα τον Ιούλιο, προκειμένου, για πρώτη φορά, να συζητηθούν οι προτάσεις και των βουλευτών εν όψει της ΔΕΘ.

Τώρα, ο επόμενος σταθμός είναι το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ., που θα διεξαχθεί στις 15-17 Μαΐου, και το οποίο θα αποτελέσει εφαλτήριο για τον προεκλογικό αγώνα της παράταξης.