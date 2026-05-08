Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για ηλεκτρικά πατίνια: Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση σε ανήλικους

«Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε ατυχήματα πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει»
Ηλεκτρικά πατίνια για ενοικίαση σε δρόμο της Αθήνας. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Παρασκευής (8.5.26).

Όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ετοιμάζεται σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για τα ενοικιαζόμενα.

«Ο χειρισμός αυτού είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε ατυχήματα πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

 

«Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε ο υπουργός. 

«Η Αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή εισαγγελέα»

Για το έγκλημα στο Ηράκλειο με θύμα τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχολίασε πως η «αστυνομία δεν προσαρμόζει τη συμπεριφορά της και τις αντιδράσεις της και τη δράση της στις αντιλήψεις του καθενός. Η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. Εδώ υπήρξαν μια, δυο, τρεις καταγγελίες ότι αυτός επιχειρεί να επιχειρεί να κάνει κακό στο παιδί. Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο ΑΤ, το οποίο έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Και ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς την εντολή εισαγγελέα. Ούτε προβαίνει σε πράξεις. Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ; Την οργή την καταλαβαίνω, τη θλίψη, τον πόνο αλλά από την άλλη πλευρά ας επικεντρωθούμε στο ότι δεν μπορούν οι διαφορές των ανθρώπων να λύνονται έτσι».

 

Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στην αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές».  

Για το εάν φοβάται μην ξεσπάσει νέα βεντέτα στην Κρήτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε πως «δεν φοβάμαι τίποτα. Απλώς αυτό που φοβάμαι διαρκώς και γενικώς είναι ότι αντί να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου, σε πολιτικό επίπεδο, κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής. Αυτές οι αντιλήψεις είναι γνωστές σε αυτές τις κοινωνίες, κυκλοφορούν μεταξύ τους, είναι κοινά μυστικά. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα». 

Γιώργος Γεραπετρίτης για το ζευγάρι Ελλήνων που άνοιξε σημαία στην Αγία Σοφία: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «υποκίνηση σε μίσος»
