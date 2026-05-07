Μεταξύ 14% και 15% η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις της MRB και της Pulse – Αρνητικό κλίμα για νέα κόμματα με Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Πρόωρες εκλογές ζητούν οι πολίτες σε ποσοστό 51% - Πώς αξιολογούν τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός
Την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καταγράφουν οι δύο δημοσκοπήσεις, της MRB και της Pulse που δημοσιοποιήθηκαν το βράδυ της Πεμπτης (7/5/26) από το Open και τον ΣΚΑΪ αντίστοιχα. 

Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυμαίνεται από 14% μέχρι 15% και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB είναι στο 14,3% ενώ η Pulse την καταγράφει στο 15%

Δείτε αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων σύμφωνα με τις δύο δημοσκοπήσεις:

Οι πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB θέλουν να γίνουν πρόωρες εκλογές, σε ποσοστό 51% ενώ και στις δύο δημοσκοπήσεις, φαίνεται πως γυρνούν την πλάτη σε νέα κόμματα με επικεφαλής Τσίπρα, Σαμαρά ή Καρυστιανού. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την MRB το 72,5% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα ενώ αντίστοιχα, αρνητικές απαντήσεις στην ίδια ερώτηση είναι για τον Αντώνη Σαμαρά (83,1%) και για την Μαρία Καρυστιανού (49%).

Στη δημοσκόπηση της Pulse, το 53% λέει σίγουρα όχι για το αν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια ερώτηση αλλά για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απάντησε σίγουρα όχι ενώ για ένα κόμμα με επικεφαλής της Μαρία Καρυστιανού το 52% απάντησε σίγουρα όχι.

Στην ίδια δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται να ανησυχούν για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την οικονομία να αποτελεί τη βασική αιτία της ανησυχίας. 

Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι σε σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με το 45% (με το 37% από αυτούς να ζητάει κι άλλα) ενώ το 43% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν, απάντησαν αρνητικά στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Pulse.

Αντίστοιχα, στη δημοσκόπηση της MRB το 52,4% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά και των συνταξιούχων ενώ το 66,7% αξιολογεί αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ισχυρή πίεση για προανακριτική

Βαρύ πολιτικό αποτύπωμα αφήνει και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δημοσκόπηση της MRB, το 79,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 14,9%.

Παράλληλα, το 60,7% απαντά ότι το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση ασυλίας 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ είναι καθοριστικό για την ψήφο του στις επόμενες εκλογές. Το 35,7% δηλώνει ότι δεν είναι καθοριστικό.

Ακόμη, το 71,7% θεωρεί λανθασμένο να είναι ξανά υποψήφιοι οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε άρση ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μόλις το 22,9% το θεωρεί σωστό.

