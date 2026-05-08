Πειθαρχική έρευνα από το υπουργείο Εσωτερικών για την ορκωμοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου στον Δήμο Αθηναίων

Πειθαρχική έρευνα ξεκίνησε το υπουργείο Εσωτερικών για την ορκωμοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ορκίστηκε ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων με έναν δικό του διαφορετικό όρκο. Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα», δεν ορκίστηκε με τον καθιερωμένο όρκο που αναφέρεται στο Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά διάβασε έναν δικό του όρκο, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις.

Την είδηση για την πειθαρχική έρευνα έκανε γνωστή ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική κατά του δημάρχου Αθηναίων λέγοντας πως: «Ήταν μια γελοιότητα, την οποία επέτρεψε ο κ. Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται από αυτή τη γελοιότητα να σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηναίων πήγαν να ψηφίσουν ή πήγανε για μπάνιο ή δεν τους άρεσε ο Μπακογιάννης γιατί δεν τους άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν τους άρεσε ο ανιψιός του Μητσοτάκη, ο γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο», ανέφερε.

Τόνισε πως «σας διαβεβαιώ το υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση».

Αναλυτικά το κείμενο που διάβασε ο κ. Κωνσταντίνου κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του:

«Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη “Βιολάντα”. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα.

Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της Ανταρσύα ένας Πέτρος Κωνσταντίνου εξευτελίζει την ορκομωσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έχει… pic.twitter.com/eH2YB1xGuv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 6, 2026

Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».