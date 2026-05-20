Αυγερινός για τη μήνυση που κατέθεσε με την Καρυστιανού στον Καραχάλιο: «Ζήτησα να κλητευθεί η Ζαχάροβα»

Ο δημοσιογράφος απαντά στις αναφορές περί «ρωσικής εντολής» για το υπό ανακοίνωση κόμμα
Η Μαρία Ζαχάροβα / Πηγή φωτογραφίας: EPA / YURI KOCHETKOV
Με αιχμηρή ανάρτηση στα social media επανήλθε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο στο υπό ανακοίνωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σχολιάζοντας τη μήνυση που κατατέθηκε κατά του Νίκου Καραχάλιου, μετά τις αναφορές του τελευταίου περί «εντολής από τη Ρωσία» για τη δημιουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Ο Θανάσης Αυγερινός υποστηρίζει ότι ζήτησε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει την επίσημη εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, προκειμένου, όπως αναφέρει, να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια και να αποσαφηνιστεί εάν ο ίδιος ενεργεί υπό τις εντολές της, όπως -κατά την ερμηνεία του- άφησε να εννοηθεί ο Νίκος Καραχάλιος.

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Αυγερινός, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους γύρω από την υπόθεση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο δημοσιογράφος σημειώνει ότι η κατάθεση της Μαρίας Ζαχάροβα θα ζητηθεί «ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η “χείρα” της, κατά Καραχάλιο».

Ο Θανάσης Αυγερινός καταλήγει με σκωπτικό τόνο, αφήνοντας αιχμές για τη συνέχεια της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη: «Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…».

 

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού 

