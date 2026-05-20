Υποκλοπές: Την Παρασκευή συνεδριάζει η Ολομέλεια για την Εξεταστική – Αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται την Παρασκευή (22.05.2026) το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε σχετικά τη Διάσκεψη των Προέδρων και, όπως αναφέρεται, έκανε ειδική αναφορά στις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που προβλέπουν ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη μειοψηφία εγκρίνεται με τουλάχιστον 120 ψήφους. «Είναι εμφανές ότι θα υπάρξουν δύο διαφορετικές απόψεις», φέρεται να σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης, μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά την οποία συζητήθηκε το αίτημα του κόμματος για την υπόθεση των υποκλοπών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι οι εκπρόσωποί του ζήτησαν από τον πρόεδρο της Βουλής να διαβεβαιώσει πως δεν θα υπάρξει αλλαγή της προβλεπόμενης διαδικασίας, με αφορμή δημοσιεύματα που, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κάνουν λόγο για πρόθεση της κυβέρνησης να κινηθεί διαφορετικά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια, ενώ οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματος, παρά τα σχετικά αιτήματα που διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή» και καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία να μην προχωρήσει σε ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, θα αλλοιώσουν τη διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης των παρακολουθήσεων από τη Βουλή.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους.

Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.

Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν.

Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής.

Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».