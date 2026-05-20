Νίκος Ανδρουλάκης για πρόταση δυσπιστίας και Final Four: «Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση κινείται το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δε θα προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση εντός του Σαββατοκύριακου καθώς έχει Final Four.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς το μεσημέρι της Τετάρτης (20.05.2026) για το αν θα κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας έως το τέλος αυτής της εβδομάδας, απάντησε χαμογελώντας: «Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα», με φόντο το Final Four του 2026 στο Telekom Center Athens.

Την ίδια ώρα, σε σκληρό πολιτικό «μπρα ντε φερ» αναμένεται να εξελιχθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την Παρασκευή, όπου εισάγεται το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι η διαδικασία πρέπει να κινηθεί ως εξεταστική της μειοψηφίας, η οποία εγκρίνεται με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε σχετικά τη Διάσκεψη των Προέδρων και έκανε ειδική αναφορά στις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

«Είναι εμφανές ότι θα υπάρξουν δύο διαφορετικές απόψεις», φέρεται να σχολίασε ο κ. Κακλαμάνης μετά τη συνεδρίαση, παραπέμποντας ουσιαστικά την τελική κρίση στην Ολομέλεια.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι εκπρόσωποί του ζήτησαν από τον πρόεδρο της Βουλής να διαβεβαιώσει πως δεν θα υπάρξει αλλαγή της προβλεπόμενης διαδικασίας, με αφορμή δημοσιεύματα που, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κάνουν λόγο για πρόθεση της κυβέρνησης να κινηθεί διαφορετικά.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή» και καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία να μην «ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο» για να αποφύγει, όπως αναφέρει, τη λογοδοσία για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

