Νέα Αριστερά: Συμβιβασμός στο παρά 1′ της ρήξης Χαρίτση – Σακελλαρίδη στο Συνέδριο

Με 16 ψηφοδέλτια κατά, 20 λευκά και όλα τα άλλα υπέρ, πέρασε η απόφαση, που προβλέπει συμφωνία σε προσανατολισμό λαϊκού μετώπου, το οποίο ήταν και το ζητούμενο για την πλευρά Χαρίτση
Στιγμιότυπο από τις εργασίες της τελευταίας ημέρας του Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς
Στιγμιότυπο από τις εργασίες της τελευταίας ημέρας του Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

Συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο βασικές θέσεις σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών, με κύριους εκφραστές τον πρόεδρο, Αλέξη Χαρίτση και τον γραμματέα, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, προέκυψε στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς το απόγευμα της Κυριακής (25.01.2026). Προηγήθηκαν διαβουλεύσεις που διήρκεσαν τρεις ημέρες και έφεραν το κόμμα στο χείλος της ρήξης 

Το απόγευμα της Κυριακής, η Επιτροπή Σχεδίου Πολιτικής Απόφασης κατέληξε σε κοινό κείμενο που διάβασε στο σώμα του συνεδρίου ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έπειτα από συμβιβασμό με τις θέσεις που εξέφραζε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στο ζήτημα των συνεργασιών.

Η επιτροπή πολιτικής απόφασης του συνεδρίου της ΝΕΑΡ κατέληξε σε μία συμβιβαστική λύση στη διαφαινόμενη κρίση που υπήρχε τα τελευταία 24ωρα.

Η πολιτική απόφαση προβλέπει τη συμφωνία σε προσανατολισμό λαϊκού μετώπου, το οποίο ήταν και το ζητούμενο για την πλευρά Χαρίτση. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η κριτική σε άλλα σχήματα δεν αποκλείει τον διάλογο με αυτά. Ασκείται, επίσης, αυστηρή κριτική σε προσωποπαγή κόμματα που δεν εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του χώρου.

Στιγμιότυπο από την ψηφοφορία / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

Πέρασε η απόφαση

Με 16 ψηφοδέλτια κατά, 20 λευκά και όλα τα άλλα υπέρ, πέρασε η απόφαση.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρέμβαση του Νίκου Μπίστη, καθώς προμήνυσε την αποχώρησή του από το κόμμα.

«Δεν θα ψήφιζα αυτό το κείμενο μετά απ’ την προχθεσινή μου ομιλία. Καταλαβαίνω το χειροκρότημα όταν θέλουμε να σπρώξουμε το τενεκεδάκι πιο κάτω. Εγώ θέλω καθαρές λύσεις. Αυτό το κείμενο παρατείνει την κατάσταση. Είναι μια τεχνητή ομοφωνία που θα οδηγήσει σε πιο έντονη κρίση. Η συνεδριακή μας απόφαση είναι για λαϊκό μέτωπο. Αν θέλετε να την αναιρέσουμε να το κάνουμε ευθέως. Δε θέλω να είμαι σε έναν πολτό. Θα με θυμηθείτε σε 10 μέρες».

