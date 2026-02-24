Πολιτική

Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιες ενέργειες»

Η Πειραιώς καταδικάζει τον βανδαλισμό στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας και καλεί τα κόμματα να τοποθετηθούν απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής βίας
Χριστίνα Αλεξοπούλου, επίθεση στο γραφείο
Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, στην Πάτρα (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε με έντονο τρόπο στην επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου, στην Πάτρα, καταδικάζοντας το περιστατικό και καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν δημοσίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επίθεση στο γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνας Αλεξοπούλου φέρεται να σημειώθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου, ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Οι δράστες έριξαν κόκκινες μπογιές στην εξωτερική πόρτα του γραφείου της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας φθορές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι προχώρησαν σε έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των δραστών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για την τρίτη φορά που το πολιτικό γραφείο της κ. Αλεξοπούλου γίνεται στόχος βανδαλισμού.

Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, στην Πάτρα (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, στην Πάτρα (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε τους βανδαλισμούς, κάνοντας λόγο για «ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων» και υπογραμμίζοντας ότι «τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται». Παράλληλα, κάλεσε όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας, η οποία καταδίκασε «απερίφραστα» τις επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Ανδρέα Κατσανιώτη, κάνοντας λόγο για πράξεις πολιτικής βίας και εκφοβισμού που «προσβάλλουν τη Δημοκρατία». Στην ανακοίνωσή της εξέφρασε τη στήριξή της προς τους δύο βουλευτές, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες «δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας».

Πολιτική
