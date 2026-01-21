Συμβαίνει τώρα:
Νέα «καρφιά» Χάρη Δούκα: Με αλλαγή στρατηγικής, το ΠΑΣΟΚ θα γίνει πρώτο κόμμα

Ο δήμαρχος Αθηναίων ξεκαθάρισε ότι δεν θέτει ζήτημα ηγεσίας αλλά καταθέτει πολιτικές προτάσεις, δηλώνοντας ότι δεν αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη
Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με ευθείες αιχμές για τη στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά χωρίς -όπως λέει- να θέτει ζήτημα ηγεσίας, επανήλθε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε θετική την έντονη ανταλλαγή απόψεων στο εσωτερικό του κόμματος, επισημαίνοντας ωστόσο τον έντονο προβληματισμό του για τη «δημοσκοπική στασιμότητα» και την «ασαφή πολιτική κατεύθυνση».

Ο δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε ένα τριπλό πολιτικό πλαίσιο που, όπως τόνισε, μπορεί να προσδώσει καθαρό στίγμα: ξεκάθαρο ψήφισμα αποκλεισμού κάθε ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ισχυρό «ναι» στην προοδευτική διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς και εξαρτήσεις, και ένα ανοιχτό συνέδριο με ουσιαστικό ρόλο για τα μέλη και τους φίλους του κόμματος. «Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθήσει αυτό που λέω για αλλαγή στρατηγικής, θα γίνουμε πρώτο κόμμα και το πιστεύω βαθιά» επεσήμανε ο Χάρης Δούκας, και πρόσθεσε:

«Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγμή είναι το θολό μήνυμα. Ενώ έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις, δεν βάζουμε τα θεμέλια για να πατήσουν πάνω αυτές οι προτάσεις και να γίνουν προγραμματική πρόταση διακυβέρνησης. Τα θεμέλια αυτά είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ και ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε προγραμματικό διάλογο με τους φορείς και τα κόμματα που θέλουν την προοδευτική αλλαγή».

Ο Χάρης Δούκας δε θέτει θέμα ηγεσίας

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι δεν θέτει ζήτημα ηγεσίας αλλά καταθέτει πολιτικές προτάσεις, τονίζοντας πως το σημερινό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ παραμένει ασαφές, «Χρειάζεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας προς την κοινωνία. Με αλλαγή στρατηγικής θα γίνουμε πρώτο κόμμα», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026), διεξήχθη με μικροεντάσεις και διαφωνίες, και με τον Χάρη Δούκα να εξαπολύει  σκληρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. «Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, εκφράζοντας την αγωνία του όχι μόνο για τα εκλογικά ποσοστά αλλά και για τη συνολική φυσιογνωμία και προοπτική του. 

 

Ισχυρές οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Πολιτική Γραμματεία, έκανε λόγο για «ζωηρή και θετική συζήτηση», επιμένοντας πως η υφιστάμενη στρατηγική απομακρύνει το κόμμα από τον στόχο της πρωτιάς. «Οι προτάσεις μας είναι ισχυρές, αλλά λείπουν τα θεμέλια για να μετουσιωθούν σε πρόγραμμα διακυβέρνησης», σημείωσε.

«Δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα» οι δηλώσεις Καρυστιανού

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, δήλωσε ότι «δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα», υπενθυμίζοντας πως η κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση υπήρξε «κορυφαία στιγμή του ΠΑΣΟΚ το 1986, επί Παπανδρέου και Γεννηματά». Εξέφρασε σεβασμό για την προσωπική της διαδρομή, αλλά ζήτησε από την ίδια να ξεκαθαρίσει δημοσίως τη θέση της. «Η τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις είναι σε άλλη κατεύθυνση», είπε.

