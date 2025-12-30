Νέα πολιτική αντιπαράθεση για το Αγροτικό – Το «δριμύ κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ

Νέες εστίες πολιτικής αντιπαράθεσης γεννά το αγροτικό, με τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα να κλείνουν έναν μήνα στα μπλόκα και να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί και την Πρωτοχρονιά.

Μετά τα περί… πλαισίου διαλόγου που έφεραν σε αντιπαράθεση τους εκπροσώπους Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σειρά είχε η κόντρα για τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη περί εισήγησης να καταργηθεί η ζωντανή μετάδοση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (και όχι μόνο), αφού κατά τον ίδιο, η δημοσιότητα των συνεδριάσεων διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψής τους από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο άκουσμα της είδησης, εξανέστησαν στο ΠΑΣΟΚ. Κάνοντας λόγο για ανεξήγητη δήλωση, δεν άργησαν να αποδώσουν στον Πρόεδρο της Βουλής πρόθεση να κάνει “διαχείριση πολιτικού κόστους” για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που από μόνο του δε συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο.

Εκτιμώντας ότι η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα συμπερασμάτων στον πολίτη, στην Χαριλάου Τρικούπη θύμιζαν ότι αυτό ακριβώς ήταν και το επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει εξεταστική επιτροπή αντί προανακριτικής και εμποδίζοντας έτσι κατά το ΠΑΣΟΚ τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της ΝΔ.

Προειδοποιούσαν δε, σε όλους τους τόνους, ότι «δε θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα διαφάνειας για την κυβέρνηση. Το αντίθετο. Στην πραγματικότητα, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για μία κυβέρνηση που έπεσε σαν “βαμπίρ” πάνω στις επιδοτήσεις των αγροτών για να τις μοιράσει στους ημετέρους, και παρ’ όλα αυτά, ακόμα και τώρα, εγκαλεί την αντιπολίτευση (!).

Θυμίζουν επιπλέον ότι ενώ επί πενταετία το ΠΑΣΟΚ ζητούσε επιτακτικά από την κυβέρνηση να κάνει ελέγχους, εισπράττοντας την ειρωνεία του κ. Αυγενάκη και ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι “κλείνει το μάτι στο φαγοποτι” και ζητούσε και εκείνη έλεγχο των υπουργών της, ουδέν έγινε σε κανονικό χρόνο.

Όσο για τους ελέγχους ακολούθησαν, και δεδομένης της παραδοχής του αρμόδιου υπουργού για εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων ευρώ από αυτούς, στο ΠΑΣΟΚ εξηγούν ότι αν κάτι δείχνει αυτό το αποτέλεσμα, είναι πόσο μεγάλο ήταν το “κόστος της αδιαφορίας” της κυβέρνησης για τους αγρότες. «Εδώ και επτά χρόνια κάποιοι επιτήδειοι έπαιρναν 160 εκατομμύρια ετησίως από τους έντιμους αγρότες, δηλαδή περίπου ένα δισεκατομμύριο “φέσι” στον έντιμο αγρότη από την κυβέρνηση της ΝΔ», λένε, κάνοντας λόγο για

εμπαιγμό των αγροτών, όταν οι ενισχύσεις που δικαιούνται δεν μπαίνουν στους λογαριασμούς τους και την ίδια ώρα, το δημόσιο χρήμα λεηλατείται.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ τάσσονται υπέρ του διαλόγου, που προϋποθέτει όμως συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και μία “ασπίδα προστασίας” για όσους χρεοκοπούν λόγω Τειρεσία ή και πλειστηριασμών. Θυμίζουν δε, τις δικές τους προτάσεις, μεταξύ των οποίων: