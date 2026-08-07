Πολιτική

Νέα πρόκληση από την Τουρκία μετά το νέο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: «Δεν παράγει νομικές συνέπειες»

H Άγκυρα επαναλαμβάνει τις γνωστές της αμφισβητήσεις σχετικά με την ελληνική κυριαρχία «ορισμένων γεωγραφικών περιοχών» του Αιγαίου
Η γαλανόλευκη κυματίζει σε νησί του Αιγαίου
Η γαλανόλευκη κυματίζει σε νησί του Αιγαίου / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Λίγες ώρες μετά το νέο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, η Τουρκία επιχειρεί ξανά να «γκριζάρει» το Αιγαίο.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για τις τουρκικές θέσεις στα ζητήματα του Αιγαίου», υποστήριξε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντζού Κετσελί.

Παράλληλα, ο Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος επανέλαβε τις γνωστές αμφισβητήσεις της Άγκυρας σχετικά με την ελληνική κυριαρχία «ορισμένων γεωγραφικών περιοχών», υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι χρησιμοποιεί την περιβαλλοντική προστασία για πολιτικούς σκοπούς και τονίζει πως «οι μονομερείς ενέργειες πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες».

Δηλώνει έτοιμη για συνεργασία με την Ελλάδα, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο και τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023, ενώ ζητά μια συνολική προσέγγιση για την επίλυση των διαφορών στη βάση της καλής γειτονίας και της αμοιβαίας συνεννόησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που ανακοίνωσε η Ελλάδα σήμερα (7 Αυγούστου), το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα επιφέρει οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών στοιχείων των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι προσπάθειες εργαλειοποίησης οικουμενικών αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, για πολιτικούς σκοπούς είναι ατελέσφορες και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσουν τη μακροχρόνια νομική θέση της Τουρκίας.

Οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε τέτοιες θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ότι η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη στο Αιγαίο Πέλαγος, παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2023, η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων, με βάση το διεθνές δίκαιο, την επιείκεια και την καλή γειτονία».

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