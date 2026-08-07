Υποκλοπές: Στο αρχείο για τρίτη φορά – Σφοδρά πυρά ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ κατά Αρείου Πάγου και κυβέρνησης

Νέο κύκλο πολιτικής και θεσμικής αντιπαράθεσης ανοίγει η απόφαση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία για τις υποκλοπές, με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) να αντιδρούν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και να επαναφέρουν στο προσκήνιο τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Η νέα εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών αναμένεται να τροφοδοτήσει εκ νέου την πολιτική σύγκρουση, καθώς τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) αμφισβητούν το σκεπτικό της μη ανάσυρσης της δικογραφίας και στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης, θέτοντας παράλληλα ζήτημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τέσσερα αιτήματα που είχαν καταθέσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο κ. Μπακέλας αποφάνθηκε με χωριστές πράξεις ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανοίξει ξανά η έρευνα, καθώς, κατά την κρίση του, δεν εισφέρθηκαν νέα στοιχεία ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς έρχεται μετά τη μακρά ακροαματική διαδικασία για το Predator, η οποία οδήγησε στην καταδίκη των Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Γιάννη Λαβράνου και Σάρα Αλεξάνδρα Χαμού. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε συνολικές ποινές 126 ετών και οκτώ μηνών, με εκτιτέα τα οκτώ έτη, ενώ παράλληλα είχε διατάξει τη διαβίβαση των πρακτικών προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες και άλλων προσώπων.

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να απορρίψει τα τέσσερα αιτήματα για ανάσυρση της δικογραφίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης και να υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβάζει τους τόνους, με τον Κώστα Τσουκαλά, να κάνει λόγο για εξέλιξη που «ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα» για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη δηλώνει ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί να μείνει στο σκοτάδι ενός αρχείου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκεπτικό της νέας άρνησης

Ως προς το αίτημα του Αντώνη Σαμαρά για πλήρη διαλεύκανση της παγίδευσής του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προσκομίστηκαν στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που είχαν ήδη αξιολογηθεί στις προηγούμενες έρευνες.

Ανάλογη ήταν η κρίση για τον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος είχε επικαλεστεί ηλεκτρονικά μηνύματα που βρίσκονταν στο κινητό του – μεταξύ αυτών και υλικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε απόρρητο χαρακτήρα – επιχειρώντας να θεμελιώσει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας ακόμη και για το ενδεχόμενο της κατασκοπείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντιμετώπιση των αιτημάτων του Ζαχαρία Κεσσέ, τα οποία στηρίχθηκαν, μεταξύ άλλων, στα ευρήματα της καταδικαστικής απόφασης και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator είχε διατεθεί σε κρατικές οντότητες. Κατά το εισαγγελικό σκεπτικό, ο Ντίλιαν, ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, δεν μπορεί να εξεταστεί με την ιδιότητα του μάρτυρα, με ανάλογη αντιμετώπιση για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της άρνησης του περασμένου Απριλίου από τον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Και τότε είχε κριθεί ότι τα ευρήματα της δίκης δεν αποτελούσαν «νεότερα, ουσιώδη» στοιχεία, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για περαιτέρω διερεύνηση.

ΣΥΡΙΖΑ: «Νέα απόπειρα συγκάλυψης»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αντιδρά με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «νέα απόπειρα συγκάλυψης» και επαναφέροντας στο προσκήνιο το κεντρικό πολιτικό ερώτημα που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο: ποιος έδωσε τις εντολές για τις παρακολουθήσεις και αν υπήρξε σύνδεση ανάμεσα στη λειτουργία του Predator και στις επισυνδέσεις της ΕΥΠ.

Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει ότι η νέα άρνηση έρχεται λίγο μετά την επιλογή της νέας ηγεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και υποστηρίζει ότι η εξέλιξη επιβαρύνει περαιτέρω το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Παράλληλα στρέφει ευθέως τα πυρά της στο Μέγαρο Μαξίμου, υπενθυμίζοντας ότι με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. η ΕΥΠ πέρασε στην αρμοδιότητα του πρωθυπουργού και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι επί τέσσερα χρόνια εμποδίζει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο», είναι το πολιτικό μήνυμα με το οποίο καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΛΑΣ: «Απροκάλυπτη ώσμωση» Δικαιοσύνης και εκτελεστικής εξουσίας

Σε ακόμη οξύτερη θεσμική κριτική προχωρά ο Τομέας Δικαιοσύνης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), κάνοντας λόγο για επίμονη άρνηση της εισαγγελικής ηγεσίας να διερευνήσει περαιτέρω μία υπόθεση με σοβαρότατες πολιτικές προεκτάσεις.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επικαλείται τόσο όσα προέκυψαν από την πολύμηνη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου όσο και τις δημόσιες δηλώσεις Ντίλιαν για πώληση του Predator σε κυβερνήσεις και υποστηρίζει ότι τα δεδομένα αυτά θα έπρεπε να οδηγήσουν σε νέα έρευνα.

Η ΕΛΑΣ αμφισβητεί ευθέως τους νομικούς λόγους που επικαλείται η εισαγγελική κρίση, μιλώντας για «νομικούς προσχηματισμούς και ακροβατισμούς», ενώ σημειώνει ότι η στάση των ανώτατων δικαστικών λειτουργών πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη βαρύτερη πολιτικά αιχμή: κάνει λόγο για «απροκάλυπτη ώσμωση δικαστικής Αρχής και Εκτελεστικής εξουσίας», η οποία, κατά την ΕΛΑΣ, εκθέτει εκ νέου τη χώρα διεθνώς ως προς τον σεβασμό του κράτους δικαίου.

Το αναπάντητο πολιτικό σκέλος

Πίσω από τη νέα δικαστική εξέλιξη επανέρχεται πάντως το πολιτικό ζήτημα που συνοδεύει την υπόθεση από την αποκάλυψή της, δηλαδή η διερεύνηση της παράλληλης λειτουργίας του παράνομου λογισμικού Predator και του συστήματος νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΥΠ και, κυρίως, το ερώτημα εάν και πώς συνδέονταν μεταξύ τους.

Η εισαγγελική έρευνα είχε οδηγήσει το 2024 στην αρχειοθέτηση του σκέλους που αφορούσε ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών, ενώ η εισαγγελική θέση ήταν ότι δεν προέκυψε εμπλοκή της ΕΥΠ με το Predator. Η πολύμηνη δίκη που ακολούθησε οδήγησε, όμως, στην πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών και σε εντολή του δικαστηρίου να διερευνηθούν περαιτέρω άλλα πρόσωπα και ενδεχόμενα αδικήματα.

Αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στα ευρήματα της ακροαματικής διαδικασίας και στην εισαγγελική κρίση ότι δεν έχουν εμφανιστεί επαρκή νέα στοιχεία βρίσκεται τώρα στον πυρήνα της νέας σύγκρουσης.

Και μπορεί η δικογραφία να παραμένει στο αρχείο – με τη νομική δυνατότητα επανεξέτασης εφόσον στο μέλλον προκύψουν πράγματι νέα στοιχεία – πολιτικά όμως η υπόθεση κάθε άλλο παρά κλείνει. Οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ δείχνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών και, κυρίως, τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το κέντρο και τους εντολείς των παρακολουθήσεων επιστρέφουν στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.