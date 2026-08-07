Αγώνας δρόμου στον ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές: Ψηφοδέλτια, ανασυγκρότηση, συνεργασίες και σκληρό πρέσινγκ στη ΝΔ

Με στόχο να εκπέμψει εικόνα πολιτικής επανεκκίνησης και οργανωτικής ετοιμότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά σε φάση επιτάχυνσης των εσωκομματικών και πολιτικών του διεργασιών, επιχειρώντας να συνδυάσει την εκλογική προετοιμασία, την οργανωτική ανασυγκρότηση, τη διεύρυνση των προοδευτικών συνεργασιών και την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να διαμορφώσει συνθήκες πολιτικής εξωστρέφειας, επενδύοντας παράλληλα στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, στην ανασύνταξη των κομματικών οργανώσεων και στην ανάδειξη προγραμματικών θέσεων που θα αποτελέσουν τη βάση της πολιτικής αντιπαράθεσης τους επόμενους μήνες.

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Επιτάχυνση της εκλογικής προετοιμασίας

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, διαδικασία που, σύμφωνα με κομματικές πηγές, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων έχει ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων από ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός συνδυασμού που θα συνδυάζει ανανέωση, εμπειρία και ευρύτερη κοινωνική εκπροσώπηση.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του νέου Οργανωτικού Γραφείου, ενώ έχουν οριστεί οι συντονιστές των Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών και βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση των αντίστοιχων επιτροπών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η οργανωτική προετοιμασία συνοδεύεται από περιοδείες κομματικών στελεχών στην περιφέρεια. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκος Παππάς, και ο γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος, πραγματοποιούν συναντήσεις με Νομαρχιακές Επιτροπές, οργανώσεις μελών, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανασυγκρότηση των τοπικών οργανώσεων και στην ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού.

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Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, η οποία συμμετείχε σε συνεδριάσεις κομματικών οργάνων στη Θεσσαλονίκη και είχε επαφές με εκπροσώπους τοπικών φορέων για τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή.

Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλαντζάς

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής πολιτικών προτάσεων εντάσσεται και η αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».

Την προεδρία του Ινστιτούτου ανέλαβε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ καθήκοντα διευθυντή και διαχειριστή αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κόμματος, το Ινστιτούτο καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιστημονική τεκμηρίωση, στην παραγωγή προγραμματικού λόγου, στην ιδεολογική επεξεργασία και στη διαμόρφωση σύγχρονων προοδευτικών πολιτικών προτάσεων.

Διεύρυνση των συνεργασιών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη διεύρυνση των πολιτικών του συνεργασιών.

Η πρόσφατη συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους παρουσιάζεται από την Κουμουνδούρου ως ακόμη ένα βήμα προς τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, ενώ, σύμφωνα με κομματικές πληροφορίες, συνεχίζονται οι επαφές με προσωπικότητες και συλλογικούς φορείς που κινούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Η επιδίωξη της ηγεσίας είναι οι προγραμματικές συγκλίσεις να αποτελέσουν τη βάση ευρύτερων πολιτικών συνεργασιών ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Παρουσία στις πυρόπληκτες περιοχές

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να διατηρήσει έντονη παρουσία στην κοινωνία και στα μέτωπα της καθημερινότητας.

Κλιμάκιο του κόμματος επισκέφθηκε από τις πρώτες ώρες τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, διανέμοντας 1.500 φιάλες νερού σε κατοίκους, εθελοντές και πυροσβέστες, ενώ προγραμματίζονται νέες περιοδείες στη Δυτική Αθήνα, με επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές και συναντήσεις με κατοίκους, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα που άφησαν πίσω τους οι καταστροφές.

Σκληρό κοινοβουλευτικό πρέσινγκ στην κυβέρνηση

Στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής στρατηγικής βρίσκεται η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου απέναντι στην κυβέρνηση.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αναλυτική ερώτηση για τις πρόσφατες πυρκαγιές, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την απένταξη κρίσιμων αντιπυρικών έργων και εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης, την πορεία υλοποίησης των έργων πρόληψης, τη διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων και τον συνολικό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Με την ίδια πρωτοβουλία, το κόμμα θέτει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών επιλογών στον τομέα της πρόληψης και της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, ζητώντας πλήρη λογοδοσία για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Παράλληλα, συνεχίζει να αναδεικνύει το ζήτημα της ακρίβειας στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους των εισιτηρίων, την προστασία της νησιωτικότητας και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Στρατηγική πολιτικής επανεκκίνησης

Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η συνδυαστική προώθηση οργανωτικών αλλαγών, εκλογικής προετοιμασίας, κοινωνικής παρουσίας, προγραμματικής επεξεργασίας και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων αποτελεί το βασικό εργαλείο για την πολιτική επανεκκίνηση του κόμματος.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, μέσα από τη συστηματική παραγωγή πολιτικών προτάσεων, τη διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών και την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία.

Με τις οργανωτικές διαδικασίες να επιταχύνονται, τα ψηφοδέλτια να βρίσκονται υπό διαμόρφωση και τις πολιτικές πρωτοβουλίες να πολλαπλασιάζονται, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση εξωστρέφειας και πολιτικής κινητικότητας, επιδιώκοντας να εμφανιστεί έτοιμος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.