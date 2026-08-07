Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας τον Σεπτέμβριο – Παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ, όπου το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Helexpo. Στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.