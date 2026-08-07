Υποκλοπές: ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου – «Ένα αόρατο χέρι δεν θέλει τη διαλεύκανση»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει τα τέσσερα αιτήματα για ανάσυρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης και να υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους για τις υποκλοπές, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να κάνει λόγο για εξέλιξη που «ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα» για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη δηλώνει ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί να μείνει στο σκοτάδι ενός αρχείου».

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Τσουκαλάς για υποκλοπές: «Κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα»

Ο Κώστας Τσουκαλάς στρέφει τα βέλη του τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συνδέοντας την τελευταία δικαστική εξέλιξη με όσα έχουν προηγηθεί γύρω από την υπόθεση.

«Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει τα αιτήματα ανάσυρσης της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσώδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων», αναφέρει.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επικαλείται όσα έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι «οι καταδικασμένοι ιδιώτες εκβιάζουν δημόσια τον Πρωθυπουργό ενόψει του εφετείου».

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Παράλληλα, αναφέρεται στον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, θέτοντας το ερώτημα: «Γιατί οι “μεμονωμένες” ενέργειες ιδιωτών βαρύνουν έναν γ.γ. στου Μαξίμου και τον ωθούν στην παραίτηση;».

Ο ίδιος κατηγορεί ακόμη την κυβέρνηση ότι «κάνει λάστιχο τον ΚτΒ και το Σύνταγμα για να μην κληθούν οι πρωταγωνιστές στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να μην συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή».

«Δεν αρκεί η επίκληση απουσίας νέων στοιχείων»

Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί πολιτικά και τη βασική αιτιολογία για τη μη συνέχιση της έρευνας, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψαν νέα ουσιώδη στοιχεία που να δικαιολογούν την ανάσυρση της δικογραφίας.

«Η επίκληση της απουσίας “νέων ουσιωδών στοιχείων” και της ύπαρξης ενός “οιονεί δεδικασμένου” δεν μπορεί να συνιστά γενική και επαρκή απάντηση σε κάθε αίτημα περαιτέρω έρευνας», υποστηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Και προσθέτει: «Πολύ περισσότερο όταν κρίσιμα πραγματικά περιστατικά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν εξεταστεί και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις ως προς το ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις παρακολουθήσεις».

Οι αιχμές για την υπόθεση Σαμαρά

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

«Η καταγγελλόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά», σημειώνει.

Κατά τον ίδιο, «επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος».

«Ούτε σε αυτή την περίπτωση προχώρησε η αναγκαία διερεύνηση», προσθέτει.

«Κρίνονται περιττά να ερευνηθούν»

Αιχμηρή είναι η τοποθέτηση της Χαριλάου Τρικούπη και για το αίτημα του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι από την αιτιολογία προκύπτει πως νέα στοιχεία δεν υπήρχαν κατά την αρχική αρχειοθέτηση, αλλά προσκομίστηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια της δίκης.

«Δηλαδή, παρότι επιβεβαιώνεται ότι κατά την πρώτη αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο δεν υπήρχαν τα εν λόγω νέα στοιχεία, ωστόσο κρίνεται… περιττό να ερευνηθούν», σχολιάζει.

«Ένα αόρατο χέρι δεν θέλει τη διαλεύκανση»

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το κόμμα «σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα σταματήσει να ασκεί κριτική.

«Ο σεβασμός, όμως, στην ανεξαρτησία της δεν συνεπάγεται σιωπή ούτε παραίτηση από την άσκηση θεσμικού και δημοκρατικού ελέγχου», αναφέρει.

Και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους προσθέτει: «Όσο δεν εντοπίζονται οι εντολείς, οι χρηματοδότες και οι χειριστές του Predator, η αρχειοθέτηση της υπόθεσης εμπεδώνει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών στους θεσμούς και την αίσθηση πως ένα αόρατο χέρι δεν θέλει τη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών».

Ο Κώστας Τσουκαλάς στρέφεται και κατά του Αδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι «φτάνει στο σημείο να συγκρίνει την κυβέρνηση με το σταλινικό καθεστώς για να δικαιολογήσει πως υπάρχουν και… χειρότερα».

Λιακούλη: «Τα ερωτήματα βοούν»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία χαρακτηρίζει την απόφαση για μη ανάσυρση της δικογραφίας εξέλιξη που «προκαλεί βαθύ προβληματισμό και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το κράτος δικαίου».

«Για μία ακόμη φορά, η ανώτατη δικαστική ηγεσία καταλήγει σε μια τυπική αρχειοθέτηση, επικαλούμενη νομικούς λόγους και απουσία “νέων στοιχείων” – ενώ στην κοινωνία και τον δημόσιο διάλογο, τα ερωτήματα βοούν», αναφέρει.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επικαλείται τη δικαστική καταδίκη των εμπλεκομένων στην υπόθεση του Predator, τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν και τις καταγγελίες προσώπων που έχουν ζητήσει να διερευνηθεί η παρακολούθησή τους.

«Η άρνηση περαιτέρω ουσιαστικής έρευνας δεν πείθει κανέναν», υποστηρίζει.

«Η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη»

Η Ευαγγελία Λιακούλη επιτίθεται ευθέως στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγορεί ότι «από την πρώτη στιγμή επέλεξε την υποβάθμιση της υπόθεσης, τη μη διερεύνηση και τη συγκάλυψη των ευθυνών».

Κατά την ίδια, η κυβέρνηση «φέρει ακέραιη την ιστορική και πολιτική ευθύνη για το κλίμα συσκότισης που επικρατεί στην υπόθεση».

«Προανακριτικές που καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία, εξεταστικές που λειτούργησαν ως προπέτασμα συνεννόησης Νέας Δημοκρατίας και μαρτύρων, αιτήματα κλήσης μαρτύρων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που απορρίφθηκαν μέσα από κραυγαλέα χειραγώγηση των διαδικασιών, συνθέτουν τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης», αναφέρει.

«Όμως η Δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν ανέχονται γκρίζες ζώνες και θεσμική εργαλειοποίηση», προσθέτει.

«Δεν λησμονείται ούτε παραγράφεται»

Κλείνοντας, η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι το κόμμα θα επιμείνει στην υπόθεση.

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν λησμονείται ούτε παραγράφεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού», τονίζει.

«Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο αγώνας για την πλήρη διαφάνεια, την αλήθεια και την απόδοση ευθυνών συνεχίζεται, ως το τέλος».

Υποκλοπές: Γιατί παρέμεινε στο αρχείο η δικογραφία

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήρθε μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα να απορρίψει τέσσερα αιτήματα για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας.

Τα αιτήματα συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με στοιχεία που επικαλέστηκαν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, απορρίπτοντας με τέσσερις διαφορετικές πράξεις τα αντίστοιχα αιτήματα.

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας καθώς έχει καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση. Αντίστοιχο ασυμβίβαστο αφορά και τους άλλους τρεις καταδικασθέντες.

Η δευτεροβάθμια δίκη των Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Γιάννη Λαβράνου και Ηλία Χάμου έχει προσδιοριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου του 2026.