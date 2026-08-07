ΕΛΑΣ: «Πλήγμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική» η αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν

Με αφορμή τη νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τη νέα τριμερή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή (7/8) στη Μέκκα και αποκτά ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος λόγω της πρόβλεψης περί συλλογικής άμυνας, καθώς ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία συμβαλλόμενα κράτη θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

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Η εξέλιξη δημιουργεί ένα νέο περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο συναντώνται η Τουρκία, μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής και μέλος του ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, πυρηνική δύναμη με ιδιαίτερο στρατηγικό βάρος στην Ασία.

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, η ΕΛΑΣ θέτει ευθέως ζήτημα αποτελεσματικότητας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εγκαλεί το Μέγαρο Μαξίμου για την επένδυση που έκανε τα προηγούμενα χρόνια στη στρατηγική προσέγγιση Αθήνας και Ριάντ.

«Τι λέει τώρα η κυβέρνηση για τους Patriot;»

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει τη συμφωνία «νέο, σοβαρό πλήγμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική», στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021.

Η σχετική συμφωνία Αθήνας και Ριάντ είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2021 και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους αναχώρησε για τη Σαουδική Αραβία η ελληνική δύναμη μαζί με την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, με αποστολή την ενίσχυση της αεράμυνας και της αντιβαλλιστικής προστασίας του βασιλείου και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών του.

Η ΕΛΑΣ αντιπαραβάλλει τώρα αυτή την επιλογή με τη στρατηγική προσέγγιση του Ριάντ με την Άγκυρα.

«Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές “άδειασμα” από τη σαουδαραβική ηγεσία, η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εκεί ακριβώς στρέφεται και η κριτική της ΕΛΑΣ, δηλαδή στο γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσίασε τη στρατιωτική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία ως στοιχείο ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, χωρίς όμως αυτή η σχέση να εμποδίσει το Ριάντ να οικοδομήσει παράλληλα μια ιδιαίτερα στενή αμυντική σχέση με την Άγκυρα.

Η ελληνική πυροβολαρχία και η περιφερειακή κρίση

Το ζήτημα των Patriot έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος μέσα στο 2026.

Τον Μάρτιο, μετά την αναχαίτιση δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, ο πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για «αυστηρά αμυντική» ενέργεια, στο πλαίσιο της συμφωνίας Αθήνας – Ριάντ.

Η κυβέρνηση έχει σταθερά υποστηρίξει ότι η παρουσία της ελληνικής συστοιχίας έχει αμυντικό χαρακτήρα και υπηρετεί, μεταξύ άλλων, την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η ΕΛΑΣ, αντιθέτως, συνδέει την παρουσία των Patriot με αυτό που περιγράφει ως επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή στην περιφερειακή κρίση.

«Στον αντίποδα, το “όφελος” για την Ελλάδα είναι η επικίνδυνη εμπλοκή μας -εκτός ομπρέλας διεθνών οργανισμών- στην κρίση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, επικαλείται τις προειδοποιήσεις που, όπως σημειώνει, είχε διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από το 2021, θέση την οποία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρει ότι έχει επαναφέρει και το τελευταίο διάστημα.

Στο επίκεντρο η στρατηγική Μητσοτάκη

Η κριτική της ΕΛΑΣ δεν περιορίζεται, πάντως, στη συγκεκριμένη συμφωνία.

Η Αμαλίας επιχειρεί να εντάξει τη σημερινή εξέλιξη σε μια συνολικότερη αντιπαράθεση για τον προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επί κυβέρνησης ΝΔ.

«Δυστυχώς, οι εποχές που η Ελλάδα ήταν αυτή που καθιέρωνε πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή έχουν περάσει», αναφέρει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή πολιτική με εκείνη της περιόδου 2015-2019.

Κατά την ΕΛΑΣ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εγκαταλείψει την «ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» εκείνης της περιόδου και έχει υιοθετήσει τον ρόλο του «πρόθυμου και δεδομένου συμμάχου».

Η κριτική αυτή ακουμπά μια ευρύτερη συζήτηση που αναμένεται να ενταθεί μετά τη συμφωνία της Μέκκας: κατά πόσο, δηλαδή, οι στρατηγικές σχέσεις που ανέπτυξε τα προηγούμενα χρόνια η Αθήνα με κράτη της Μέσης Ανατολής μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας ή αν οι συγκεκριμένες χώρες ακολουθούν, όπως είναι αναμενόμενο, μια πολυδιάστατη πολιτική βάσει των δικών τους συμφερόντων.

Η νέα συμφωνία δείχνει, σε κάθε περίπτωση, ότι το Ριάντ δεν αντιμετωπίζει τις σχέσεις του με Αθήνα και Άγκυρα ως αμοιβαία αποκλειόμενες. Αντιθέτως, η Σαουδική Αραβία διευρύνει τις αμυντικές και διπλωματικές της συνεργασίες σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα.

Για την ελληνική κυβέρνηση, επομένως, το πολιτικό ερώτημα που θέτει πλέον η ΕΛΑΣ είναι εάν η αποστολή των Patriot και συνολικά η επένδυση στη στρατηγική σχέση με τη Σαουδική Αραβία απέδωσαν τα γεωπολιτικά οφέλη που η ίδια είχε προτάξει.

Και η ΕΛΑΣ επιχειρεί να συμπυκνώσει ακριβώς αυτή την κριτική σε ένα ερώτημα προς το Μέγαρο Μαξίμου: «Τι λέει τώρα η κυβέρνηση για τους Patriot;»