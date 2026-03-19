Νέα πυρά Πολάκη κατά Τσίπρα – «Όσοι προτείνουν διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να πάει η επιχορήγηση στον νέο φορέα του»

Νέες αιχμές από τον Παύλο Πολάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Στον τοποθέτησή του, ο Χανιώτης βουλευτής, αναφέρθηκε στους κινδύνους που αντιμετωπίζει το κόμμα αλλά και στην επιμονή να συνεργαστεί το κόμμα με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε ως «ιστορικό λάθος» την πρόταση για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως επηρέασε δραματικά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφώνησε μάλιστα με την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για την στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως πλέον, πλησιάζουν ένα σημείο «χωρίς επιστροφή».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε ως «ιστορικό ρεύμα» τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως έχει στελέχη που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε σύγκριση με τα στελέχη των «ινστιτούτων».

«Για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες Αυγής και Κόκκινου στον νέο φορέα του Τσίπρα».

Σε ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες μετά, ο Παύλος Πολάκης χρησιμοποίησε ακόμη μία μαντινάδα κάνοντας λόγο για «λάθη».

Σε ανάρτησή του αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Παύλος Πολάκης έγραψε:

«Όποιος λαθεύει στη ζωή, κι όλο του φταίνε οι άλλοι τα ίδια λάθη πούκανε θα ξανακάνει πάλι…. Μαντινάδα με νόημα ….(προφανώς δεν τη λέω για μένα, εγώ την ευθύνη μου την αναλαμβάνω)», έγραψε στη λεζάντα.