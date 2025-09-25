Νέες φουρτούνες στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των δελφίνων

Ένα βήμα πριν μπει και πάλι ολοκληρωτικά στην εσωστρέφεια βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ αφού μετά τον Παύλο Γερουλάνο, τον Χάρη Δούκα και τον Χάρη Καστανίδη που μίλησαν για την δημοσκοπική εικόνα του κόμματος και για το γεγονός ότι και πάλι δεν λειτουργούνται όργανα στην Χαριλάου Τρικούπη η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε και αυτή κριτική στην ηγεσία του κόμματος ζητώντας να αποφύγει τη «σημαία» του λαϊκισμού.

Μάλιστα η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, σημείωσε ότι με τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη εκτινάχθηκαν όχι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ αλλά της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις», ήταν η αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου από το Κιλκίς, όπου μίλησε σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ.

Με την παρέμβασή της η Άννα Διαμαντοπούλου τάχθηκε ανοιχτά και εναντίον των τακτικών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να διατηρήσει την ισορροπία στο πολιτικό σύστημα αναχαιτίζοντας τις λαϊκίστικες μεθόδους. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα», επέμεινε εξηγώντας ότι: «Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που “εκτινάσσεται” και είναι όλοι στους δρόμους – γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ – Εμείς λοιπόν λέμε, δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».

Όπως υποστηρίζουν στελέχη του Κινήματος Αλλαγής οι αναφορές αυτές έγιναν με αφορμή την στάση συμπαράστασης που κράτησε η Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο απεργό πείνας Πανό Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του.

Όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου: «Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “Δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού, που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο, απλά».

Και πρόσθεσε: «Συμμετείχαμε, βεβαίως, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ σας λέω το εξής: είδατε τι έγινε με όλη αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κυρία Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;»

Το γεγονός ότι η Άννα Διαμαντοπουλου φρόντισε να επικαλεστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου προκειμένου να πείσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο συζητήθηκε ιδιαίτερα πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν ότι ο ιδρυτής του κόμματος θα είχε κάνει ακριβώς το ίδιο δείχνοντας την αλληλεγγύη του στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

Επίσημα, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα σχολιασμός από την πλευρά του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μία μέρα πριν είχε αποφύγει σε συνέντευξη του να ρίξει λάδι στην φωτιά λέγοντας απλώς ότι το κόμμα εργάζεται στην κατεύθυνση της επικοινωνίας των εξαγγελιών που έκανε στην ΔΕΘ.

Οι αναφορές πάντως της Άννας Διαμαντοπούλου με απαξιωτικό τρόπο στη Μαρία Καρυστιανού – και η άμεση αμφισβήτηση πτυχών της ιστορίας – δημιουργήσαν μεγάλη αίσθηση σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανέφεραν ότι τα Τέμπη είναι ένα πραγματικό θέμα με τραγικές διαστάσεις αφού οικογένειες έχασαν τα παιδιά και τους δικούς τους και δεν είναι ένα ζήτημα για πολιτική εκμετάλλευση.

Πρόσθεταν, δε, ότι το μήνυμα που στέλνει η Άννα Διαμαντοπούλου στην κοινωνία είναι ένα μήνυμα πλήρους ταύτισης με την κυβέρνηση και απαξίωσης ενός θέματος που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία.