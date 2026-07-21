Κυρανάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανένας βουλευτής της ΝΔ δεν κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό»

Για «αποκατάσταση της αλήθειας» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστηρίζοντας ότι κανένας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη σχετική έρευνα δεν κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ εξαπέλυσε, παράλληλα, επίθεση στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι επί μήνες παρουσίαζε συγκεκριμένα πρόσωπα «περίπου ως εγκληματίες».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επέμεινε ότι η εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δικαιώνει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς εννέα υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο, ενώ για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές οι κατηγορίες δεν αφορούν προσωπικό οικονομικό όφελος. «Ξεκαθαρίστηκε ότι κανένας βουλευτής μας δεν κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό», τόνισε, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) OPEN.

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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ ανέφερε ότι επί 122 ημέρες οι εμπλεκόμενοι βουλευτές βρίσκονταν στο επίκεντρο μιας δημόσιας συζήτησης που, όπως υποστήριξε, παραβίαζε ευθέως το τεκμήριο της αθωότητας. «Επί 122 ημέρες συγκεκριμένοι άνθρωποι παρουσιάζονταν περίπου ως εγκληματίες», σημείωσε, κάνοντας λόγο για συστηματική στοχοποίηση και πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

«Σπιλώθηκαν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εννέα βουλευτές, οι υποθέσεις των οποίων τέθηκαν στο αρχείο, ζητώντας από την αντιπολίτευση να αναγνωρίσει, όπως είπε, ότι τους αδίκησε.

«Πάμε πρώτα στους εννέα. Γιατί και οι εννέα, με ονόματα, και οι οικογένειές τους, είδαν το όνομά τους να σπιλώνεται», ανέφερε.

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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι δεν αρκεί η τυπική αρχειοθέτηση των υποθέσεων, αλλά απαιτείται και πολιτική αποκατάσταση των προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο.

«Δεν γίνεται να κατηγορείς ανθρώπους επί τέσσερις μήνες και, όταν η υπόθεση αρχειοθετείται, να μην ακούγεται ούτε μία συγγνώμη», είπε, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν δημόσια.

Οι τέσσερις βουλευτές και τα 7.200 ευρώ

Αναφερόμενος στους Μάξιμο Σενετάκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα και Χρήστο Μπουκώρο, σε βάρος των οποίων κινήθηκε ποινική διαδικασία, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ επιχείρησε να υποβαθμίσει την οικονομική διάσταση των υποθέσεων.

«Δεν κατηγορούνται ότι πλούτισαν παρανόμως, ούτε κατά ένα ευρώ», τόνισε.

«Δεν κατηγορούνται αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοί μας ότι έχουν πλουτίσει», επανέλαβε, σημειώνοντας ότι η συνολική ζημία που ερευνάται ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, σε 7.200 ευρώ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για υποθέσεις που διερευνώνται σε βαθμό πλημμελήματος και παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη για την τελική κρίση.

«Η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί. Αλλά είναι άλλο να ερευνάται μία ενδεχόμενη παρέμβαση και άλλο να αφήνεται να εννοηθεί ότι κάποιος έβαλε χρήματα στην τσέπη του», ανέφερε.

Η υπόθεση Μπουκώρου

Ειδική αναφορά έκανε στην περίπτωση του Χρήστου Μπουκώρου, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη επικοινωνία αφορούσε πολίτη ο οποίος είχε καταθέσει εμπρόθεσμα ένσταση και θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί.

«Αν είναι αδίκημα να παίρνει ένας εκλεγμένος βουλευτής για λογαριασμό συμπολίτη του, ο οποίος αισθάνεται ότι αδικείται και έχει υποβάλει εμπρόθεσμα μια νόμιμη ένσταση για μια διαφορά ύψους 1.500-2.000 ευρώ, θέλω να μου πουν ακριβώς σε ποιο μέρος του Ποινικού Κώδικα περιγράφεται αυτό», δήλωσε.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η επικοινωνία ενός βουλευτή με τη διοίκηση ενός οργανισμού για υπόθεση πολίτη της εκλογικής του περιφέρειας δεν συνιστά αυτομάτως παράνομη παρέμβαση.

«Οι βουλευτές δέχονται καθημερινά αιτήματα πολιτών. Το κρίσιμο είναι αν παραβιάστηκε ο νόμος ή αν ζητήθηκε παράνομη εύνοια. Αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη», σημείωσε.

Αιχμές για «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έθεσε, τέλος, ζήτημα ίσης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι στη δικογραφία και στους καταγεγραμμένους διαλόγους περιλαμβάνεται και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει κινηθεί ανάλογη διαδικασία.

«Όταν λες ότι θα ασκήσεις διώξεις ή θα ζητήσεις άρση ασυλίας μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό σημαίνει δύο μέτρα και δύο σταθμά», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με την κομματική ταυτότητα των εμπλεκομένων.

«Δεν μπορεί για έναν βουλευτή της ΝΔ να ζητείται άρση ασυλίας και για έναν βουλευτή άλλου κόμματος, που εμφανίζεται στην ίδια δικογραφία, να μην υπάρχει καμία αντίστοιχη κίνηση», κατέληξε.