ΕΛΑΣ: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα 93 εκατ. ευρώ που «χάθηκαν» από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Πολιτική Προστασία

Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει η απένταξη έργων Πολιτικής Προστασίας ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, καταγγέλλει την κυβέρνηση για αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης κρίσιμων δημόσιων επενδύσεων, ζητώντας να αποδοθούν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το στέλεχος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης τίθενται έργα 74 εκατ. ευρώ από το μέτρο 16909 και επιπλέον 19 εκατ. ευρώ από το μέτρο 16283. Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για δευτερεύουσες παρεμβάσεις στην Πολιτική Προστασία, αλλά για βασικές υποδομές διοίκησης, επικοινωνιών, εκπαίδευσης και επιχειρησιακού συντονισμού.

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Στον αέρα κρίσιμες υποδομές

Μεταξύ των έργων που απεντάσσονται περιλαμβάνεται η δημιουργία του Στρατηγικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών στα κτίρια «Άτλαντας» και «Φάρος».

Στη λίστα βρίσκονται επίσης η προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, η κατασκευή και ο εξοπλισμός εγκαταστάσεων για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και η υλοποίηση των Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Η απένταξη αφήνει ανοιχτό το ερώτημα εάν τα έργα θα μεταφερθούν σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Κυρίως, όμως, δημιουργεί ανησυχία για τις καθυστερήσεις σε υποδομές που προορίζονται να στηρίξουν τον συντονισμό των υπηρεσιών σε πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές.

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«Η κλιματική κρίση δεν είναι άλλοθι»

Ο Μανώλης Πλειώνης ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επικαλείται διαρκώς την κλιματική κρίση, ενώ την ίδια στιγμή δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για τη θωράκιση της χώρας.

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο άλλοθι κυβερνητικής ανεπάρκειας», τονίζει, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια των χρημάτων αποτελεί απόδειξη διοικητικής ανικανότητας και όχι μία απλή διαχειριστική αστοχία.

Κατά τον αρμόδιο τομεάρχη της ΕΛΑΣ, η κυβερνητική αποτυχία έχει άμεσες συνέπειες στην πρόληψη, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην ικανότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τρία αναπάντητα ερωτήματα

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την απώλεια των 93 εκατ. ευρώ και να παρουσιάσει σχέδιο διάσωσης των έργων. Ζητεί επίσης να διευκρινιστεί από ποιες πηγές θα εξασφαλιστεί η νέα χρηματοδότηση και πώς θα καλυφθεί το κενό που δημιουργείται μέχρι την ολοκλήρωσή τους.