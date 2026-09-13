Νίκος Ανδρουλάκης: Live η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση καθώς, όπως είπε, ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα είναι σχεδόν ανέφικτος αν όχι αδύνατος. «Την ημέρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει πραγματική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως οι εξαγγελίες του είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες και αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια.

«Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κανονικά και «δεν έβρεξε δισεκατομμύρια», όπως είχε γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», επισήμανε.

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«Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε σαν πελάτες», σημείωσε, ενώ επέμεινε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΕΚΑΣ.

«Ο 13ος μισθός θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1,27 δις ευρώ. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους είναι 540 εκατ. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα ξεχωριστό μέτρο. Κόστος 400 εκατ. σε βάθος 4ετιας. Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τζίρους απασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων», τόνισε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίζεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της ακρίβειας.

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης και αν το ΠΑΣΟΚ θα δεχόταν αν δεν ήταν ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία και διαδρομή. Το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριό μας κι εκεί πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση. Τρίτη θητεία με κόμμα που δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τα αδιέξοδα της κοινωνίας, το ΠΑΣΟΚ μόνο με ένα τρόπο μπορεί να το αντιμετωπίσει. Πολιτικά, διεκδικώντας τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Οι αποφάσεις μας δεν αλλάζουν. Είναι αξιακές και πολιτικές».

«Μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε επειδή δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Γι’ αυτό επιμένουμε σε πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει και το Κέντρο και την Κεντροαριστερά. Είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό κόσμο», επισήμανε.

«Εγώ καλώ τους πολίτες σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος. Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μια καινούργια αρχή και να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω», τόνισε.

