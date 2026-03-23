Νίκος Ανδρουλάκης: Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη

Δριμεία κριτική από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα στήριξης και τις συνθήκες έναρξης της δίκης για τα Τέμπη
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης (Πηγή φωτογραφίας: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ / EUROKINISSI)

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε σήμερα (23.03.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, συνδέοντας την οικονομική συγκυρία, την υπόθεση των υποκλοπών και τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με μια συνολική κριτική προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία «θα διαμορφωθούν δύο όχθες»: από τη μία, όσοι υπηρετούν «την πατρίδα, τον λαό και το δημόσιο συμφέρον» και, από την άλλη, όσοι, όπως είπε, «μπροστά στην εξουσία και την καρέκλα σιωπούν».

Ως προς το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κυβερνητικό αφήγημα της «σταθερότητας» συγκαλύπτει στην πραγματικότητα συνθήκες στασιμότητας. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης θα φανεί, όπως είπε, η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. «Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και σηκωθεί το χαλί, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη. Όχι σε τρίτη τετραετία καταστροφής και επιδείνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας» ανάφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πακέτο μέτρων για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε –όπως σημείωσε– να συμπαρασυρθεί προς τα κάτω και ο ΦΠΑ. Παράλληλα, αξιοποίησε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε έκτακτη εισφορά, επισημαίνοντας ότι, εφόσον ο πρωθυπουργός εγκαταλείπει τη ρητορική περί «λαϊκισμού», το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για επιβολή έκτακτης εισφοράς και στα κέρδη των τραπεζών. Στο πεδίο της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενόψει και της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να πάψει να αδρανεί και να αναλάβει πρωτοβουλίες απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε εκ νέου ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση του predator, με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του προς τους δημόσιους αξιωματούχους που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε όσους εμπλέκονται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, κάνοντας λόγο για πατριωτικό και θεσμικό καθήκον. Οπως ανέφερε, παρέλαβε την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έκτασης 2.000 σελίδων, και προανήγγειλε ότι, μετά τη μελέτη της, θα ακολουθήσουν νέες νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ότι συνεχίζει τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι θα επιδιώξει νέα εξεταστική επιτροπή.

Σχολιάζοντας την πρώτη ημέρα της δίκης για τα Τέμπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την εικόνα που παρουσιάστηκε, αποδίδοντας στο υπουργείο Δικαιοσύνης την ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο απέναντι στον Γιώργο Φλωρίδη, υποστήριξε ότι ο υπουργός δεν έχει επιδείξει διάθεση ανάληψης ευθύνης ούτε σε προηγούμενες υποθέσεις, ενώ επανέφερε τις αιχμές του για χειρισμούς που, κατά την άποψή του, εξέθεσαν θεσμικά την κυβέρνηση τόσο στην υπόθεση της ΑΔΑΕ όσο και σε πτυχές της δημόσιας συζήτησης γύρω από το δυστύχημα.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
100
79
39
37
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τέμπη: Νέος γύρος πολιτικής σύγκρουσης για την αίθουσα της δίκης, η αντιπολίτευση μιλά για εικόνα που εκθέτει το υπουργείο Δικαιοσύνης
Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την καταλληλότητα του χώρου στη Λάρισα, επικαλούμενη τον σχεδιασμό του βάσει της ανακριτικής διαδικασίας
Δίκη για Τέμπη, Λάρισα
Ο Σωκράτης Φάμελλος «έριξε άκυρο» και επισήμως στον Νίκο Ανδρουλάκη για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι «Σύνταγμα και Θεσμοί», διαμηνύοντας πάντως ότι ο διάλογος στον προοδευτικό χώρο παραμένει αναγκαίος
Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος
Πυρά της αντιπολίτευσης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης: «Ανεπαρκή», «ασπιρίνες», «κοροϊδία»
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για καθυστερημένες παρεμβάσεις, το ΚΚΕ καταγγέλλει στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ κατά την Ελληνική Λύση και τη ΝΙΚΗ δε λύνουν το πρόβλημα
Πρατήρια καυσίμων
ΚΥΣΕΑ: Πέρασαν και τα 5 εξοπλιστικά προγράμματα των 5 δισ. ευρώ – Νέος αρχηγός στο Λιμενικό ο Χρήστος Κοντορουχάς
Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν και τα πέντε εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ επιλέχθηκε και ο νέος αρχηγός του Λιμενικού
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσέρχεται στο ΚΥΣΕΑ
