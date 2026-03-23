Νίκος Ανδρουλάκης: Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε σήμερα (23.03.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, συνδέοντας την οικονομική συγκυρία, την υπόθεση των υποκλοπών και τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με μια συνολική κριτική προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία «θα διαμορφωθούν δύο όχθες»: από τη μία, όσοι υπηρετούν «την πατρίδα, τον λαό και το δημόσιο συμφέρον» και, από την άλλη, όσοι, όπως είπε, «μπροστά στην εξουσία και την καρέκλα σιωπούν».

Ως προς το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κυβερνητικό αφήγημα της «σταθερότητας» συγκαλύπτει στην πραγματικότητα συνθήκες στασιμότητας. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης θα φανεί, όπως είπε, η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. «Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και σηκωθεί το χαλί, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη. Όχι σε τρίτη τετραετία καταστροφής και επιδείνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας» ανάφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πακέτο μέτρων για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε –όπως σημείωσε– να συμπαρασυρθεί προς τα κάτω και ο ΦΠΑ. Παράλληλα, αξιοποίησε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε έκτακτη εισφορά, επισημαίνοντας ότι, εφόσον ο πρωθυπουργός εγκαταλείπει τη ρητορική περί «λαϊκισμού», το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για επιβολή έκτακτης εισφοράς και στα κέρδη των τραπεζών. Στο πεδίο της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενόψει και της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να πάψει να αδρανεί και να αναλάβει πρωτοβουλίες απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε εκ νέου ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση του predator, με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του προς τους δημόσιους αξιωματούχους που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε όσους εμπλέκονται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, κάνοντας λόγο για πατριωτικό και θεσμικό καθήκον. Οπως ανέφερε, παρέλαβε την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έκτασης 2.000 σελίδων, και προανήγγειλε ότι, μετά τη μελέτη της, θα ακολουθήσουν νέες νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ότι συνεχίζει τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι θα επιδιώξει νέα εξεταστική επιτροπή.

Σχολιάζοντας την πρώτη ημέρα της δίκης για τα Τέμπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την εικόνα που παρουσιάστηκε, αποδίδοντας στο υπουργείο Δικαιοσύνης την ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο απέναντι στον Γιώργο Φλωρίδη, υποστήριξε ότι ο υπουργός δεν έχει επιδείξει διάθεση ανάληψης ευθύνης ούτε σε προηγούμενες υποθέσεις, ενώ επανέφερε τις αιχμές του για χειρισμούς που, κατά την άποψή του, εξέθεσαν θεσμικά την κυβέρνηση τόσο στην υπόθεση της ΑΔΑΕ όσο και σε πτυχές της δημόσιας συζήτησης γύρω από το δυστύχημα.