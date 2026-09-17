Νίκος Ανδρουλάκης: «Πολιτική αλλαγή μόνο με πρώτο το ΠΑΣΟΚ – Στα 1,3 δισ. το κόστος του προγράμματός μας»

Για τις επόμενες εθνικές εκλογές μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνοντας ότι μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή την εκλογική πρωτιά του κόμματός του. Έχει άλλωστε επανειλημμένα συνδέσει την πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης και την πολιτική αλλαγή.

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«Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή; Για μένα, μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών μας θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο: το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή», είπε, σημειώνοντας ότι διαφορετικά δεν υπάρχει, κατά την εκτίμησή του, αριθμητική δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που θα αφήσει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

«Εγώ λοιπόν διεκδικώ την πρωτιά γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική», ήταν τα λόγια του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παράλληλα ανέφερε με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, εάν η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα, θα έχει τον πρώτο λόγο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. «Αν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι πρώτη, βάσει του εκλογικού νόμου, θα είναι στην κυβέρνηση. Σε οποιονδήποτε ρόλο θα είναι στην κυβέρνηση». Εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και ειδικά εάν ξεπεράσει το 25%, «πιθανότατα να είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση με κάποια συμμαχία».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί απέναντι σε ένα νέο πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε ένα τέτοιο σενάριο υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να επαναφέρει τη σύγκριση με το παρελθόν και ειδικά με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της. Να κάνει ό,τι έκανε το 2023. Αντί να απολογείται για τα πεπραγμένα της, να λέει “Α, εντάξει, τα κάναμε μπάχαλο, αλλά αυτοί τα κάνανε χειρότερο μπάχαλο”. Δεν χρειάζεται μία σύγκρουση του ποιος ήταν ο χειρότερος. Χρειάζεται μία σύγκρουση και μία σύγκριση με το ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, το καλύτερο πολιτικό προσωπικό και το καλύτερο όραμα για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το κόστος του προγράμματός μας είναι 1,3 δισ. τον 1ο χρόνο»

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά που έκανε και το κόστος του προγράμματος του κόμματός του. «Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης του τόπου στη ΔΕΘ», δήλωσε αναφερόμενος στις προτάσεις του κόμματος για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος, τους μισθούς, τις συντάξεις και το κόστος στέγασης.

Σύμφωνα με όσα είπε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο μιας κυβέρνησης του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος των μέτρων που προτείνει το κόμμα του ανέρχεται σε 1,37 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο, ενώ έκανε λόγο για «καθαρή δαπάνη 1,2 δισ.».

Σε βάθος τετραετίας, με την πλήρη εφαρμογή των μέτρων για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, το κόστος φτάνει τα 3,8 δισ. ευρώ, με καθαρή δαπάνη 3,1 δισ. ευρώ τον χρόνο.

«Οφείλω να απαντήσω, για να αποδείξω αν αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα ή αν υπάρχει μια τεκμηρίωση», πρόσθεσε.

Για μια ακόμη φορά μίλησε για τμηματική επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. «Ξεκινάμε, η πρώτη δόση δίνεται την πρώτη χρονιά, και στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό, η δεύτερη δόση την τρίτη χρονιά και κλείνει το μέτρο», είπε, διευκρινίζοντας ότι στη συνέχεια το μέτρο παραμένει μόνιμο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, η 13η σύνταξη προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο δόσεις, με την πρώτη το 2027 και τη δεύτερη το 2030.

Δεν παρέλειψε να επικρίνει και την στάση της κυβέρνησης στην πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ τζίρο.

«Γιατί δεν ισχύει, λοιπόν, το ίδιο επιχείρημα στην απαλλαγή του ΦΠΑ στους μικρομεσαίους από 10.000 σε 20.000 τον τζίρο, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ; Εκεί δεν θα έχουμε περισσότερα έσοδα; Γιατί μας το χρεώνουν;». Είπε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη πρόταση παρουσιάζεται από το ΠΑΣΟΚ ως δημοσιονομικά ουδέτερη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ του ελέγχου των προγραμμάτων όλων των κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη στελέχωση ώστε να αξιολογεί όχι μόνο το δημοσιονομικό κόστος, αλλά και τις επιπτώσεις των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η πρόταση του κόμματος του, υποστήριξε, ότι περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για επανεπενδύσεις, καθώς και παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος και στην πράσινη μετάβαση.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν «νέες σύγχρονες ανταγωνιστικές αναπτυξιακές δομές», υποστηρίζοντας ότι με το σημερινό καθεστώς φορολόγησης των μερισμάτων ενισχύεται η συσσώρευση αντί της επανεπένδυσης.

Τέλος χαρακτήρισε το δημογραφικό και το κόστος στέγασης ως δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι.