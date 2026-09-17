Θάνος Πλεύρης: Συνταγματική η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο του υπουργείου

Στην ανακοίνωση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποχρεωτική εγγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται με ανάρτησή του στο X το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026), ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, που επικαλείται την ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ, η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο κρίνεται συνταγματική και δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

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Ο υπουργός χαρακτηρίζει την εξέλιξη «μεγάλη νίκη» υπέρ της διαφάνειας, του αυστηρού ελέγχου και της λογοδοσίας των ΜΚΟ, με ειδική αναφορά σε όσες, όπως υποστηρίζει, επιθυμούσαν να δραστηριοποιούνται «ασύδοτα» στο πεδίο της μετανάστευσης.

Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης σημειώνει ότι αναμένεται το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με όσα επιμέρους αυτή ορίζει.