Νίκος Ανδρουλάκης: Τι θα πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο σκληρό μπρα ντε φερ στη Βουλή

Για την «μάχη των μαχών» σήμερα Πέμπτη (16.4.26) στη Βουλή, ετοιμάζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, είναι για αυτόν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδομήσει τις πολιτικές της κυβέρνησης και να αναδείξει το κόμμα του ως την μόνη εναλλακτική πρόταση εξουσίας και τον ίδιο ως τον μόνο αντίπαλο του πρωθυπουργού.

Η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη μάλιστα, χθες, να δείξει ανθρώπινο πρόσωπο και να δηλώσει στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως αν η κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη είναι τέτοια που απαιτεί την αναβολή της συζήτησης, ο ίδιος δε θα στεκόταν εμπόδιο, του έδωσε επιπλέον πόντους, καθώς όλοι γνωρίζουν τη σημασία που αποδίδει στη σημερινή συζήτηση.

Το ενδεχόμενο, πάντως, έκλεισε άμεσα ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά, αλλά εκτιμώντας και εκείνος την ευαισθησία που επέδειξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί σε μία σειρά από πεπραγμένα της κυβέρνησης, προκειμένου να αναδείξει ότι εξελέγη υποσχόμενη να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς και έκανε το ακριβώς αντίθετο, παράγοντας επιπλέον αδιαφάνεια, διαφθορά και σκάνδαλα.

Θα αναφερθεί ιδιαίτερα σε σειρά πρακτικών που αποδεικνύουν τα λεγόμενά του, από απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, ως στρατιές μετακλητών υπαλλήλων κ.ο.κ. Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του θα αφιερωθεί προφανώς στις υποκλοπές, μία υπόθεση, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου επί της οποίας, υπήρξε εξάλλου η αφορμή για να ζητηθεί η σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Θα μιλήσει για το κοινό κέντρο ΕΥΠ –

Predator, θα αναφερθεί στην κατασκοπεία και το γιατί κατά τη γνώμη του διακυβεύθηκε η εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά και στο πρωτοφανές γεγονός ενός εκβιαζόμενου πρωθυπουργού σε … απευθείας μετάδοση.

Από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη δε θα λείψουν οι αναφορές στην υπόθεση Λαζαρίδη, ως ενδεικτική της κουλτούρας διακυβέρνησης που επιδεικνύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους αρίστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη», λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, είναι τελικά απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό, είναι “εντάξει” το ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία, και δεν ισχύει καν για εκείνον η πρόβλεψη να του καταλογιστούν τα ποσά των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως γίνεται σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά αλλά «δεν είναι κολλητοί του πρωθυπουργού», όπως λένε.

Την ίδια ώρα, αναφέρονται και στην αποκάλυψη ιστοσελίδας, σύμφωνα με την οποία, όταν ο κ. Λαζαρίδης παραιτήθηκε ακολουθώντας τον κ. Μητσοτάκη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την επόμενη κιόλας ημέρα η θέση καταλήφθηκε από… τη σύζυγό του.

Με τέτοια και άλλα παραδείγματα, με πολλές αναφορές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία θα υποστηρίξει ότι πρόκειται για ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο με καθετοποιημένη μορφή, ενδεικτικό και πάλι της αντίληψης που έχουν για την εξουσία στη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να πείσει ότι η παρούσα κυβέρνηση επιτυγχάνει την παρακμή της χώρας.

Για αυτό και θα καταλήξει να ζητά εκλογές, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη» από την

προκήρυξή τους.

Και μέχρι το αίτημά του να εισακουστεί, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να πείσει ότι το κόμμα του είναι το μόνο που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.