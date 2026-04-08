Νίκος Ανδρουλάκης: «Το πασχαλινό τραπέζι είναι και πάλι ακριβότερο από πέρσι, η κυβέρνηση δεν δίνει λύση στα προβλήματα»

«Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βαρβάκειο Αγορά
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βαρβάκειο Αγορά / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την Βαρβάκειο Αγορά επισκέφθηκε το πρωί (8/4/2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης όπου μίλησε με εμπόρους και καταναλωτές για το τραπέζι του Πάσχα, δηλώνοντας ότι είναι και φέτος πιο ακριβό από πέρυσι.

«Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε πως αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επισήμανε πως «πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας»

«Πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά» τόνισε και υπογράμμισε πως «η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Πολιτική
