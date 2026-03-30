Νίκος Δένδιας για εξοπλισμούς: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα

Την ανάγκη να εγκαταλείψει η Ελλάδα το μοντέλο των εξοπλισμών ως απλής αγοράς έτοιμων συστημάτων από το εξωτερικό και να επενδύσει συστηματικά στη δική της αμυντική και τεχνολογική βάση ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας την Δευτέρα (30.03.2026) στην έναρξη των εργασιών του CNN Greece Insights με θέμα «Defense Tech: Δημιουργώντας το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικών ψηφιακών τεχνολογιών».

Ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επιμένοντας ότι «ούτε η ασφάλεια πλέον είναι δεδομένη, ούτε η ειρήνη είναι η συνθήκη στην οποία ζει ο πλανήτης». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε ευθέως την τεχνολογική πρόοδο με την επιβίωση και την ασφάλεια της χώρας, σημειώνοντας ότι «η είσοδος της τεχνολογίας στην άμυνα είναι κεντρικό ερώτημα για την εποχή μας» και, τελικά, «για την ύπαρξη» της πατρίδας. Υπό αυτό το πρίσμα, αναφερόμενους στους εξοπλισμούς, υποστήριξε ότι Ελλάδα είναι «υποχρεωμένη να επενδύσει στην αμυντική της δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής της», τόσο με δικούς της πόρους όσο και μέσα από συνεργασίες με φιλικές χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες.

Ανατρέχοντας στην ελληνική εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η χώρα δεν έχει λόγους να είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε διαχρονικά το ζήτημα των εξοπλισμών. «Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τους τεράστιους πόρους που διατέθηκαν, «δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε στην πατρίδα μας ένα αμυντικό οικοσύστημα και κυρίως ένα οικοσύστημα καινοτομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τη διαφορετική προσέγγιση που, όπως είπε, έχει επιλέξει πλέον το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με βασικούς πυλώνες τη Διεύθυνση Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΕΛΚΑΚ. Η λογική, κατά τον ίδιο, είναι να μη στρέφεται η χώρα αυτομάτως σε μια έτοιμη λύση από την αγορά κάθε φορά που προκύπτει μια επιχειρησιακή ανάγκη. «Οχι δηλαδή όταν έχουμε ένα πρόβλημα να πηγαίνουμε να αγοράζουμε κάτι από ένα ράφι», είπε χαρακτηριστικά, αλλά να περιγράφεται το πρόβλημα ως ερώτημα προς το οικοσύστημα καινοτομίας, ώστε να αναζητείται «η καλύτερη δυνατή απάντηση».

Ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ και των startups

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στο ΕΛΚΑΚ, το οποίο περιέγραψε ως μηχανισμό που έρχεται να καλύψει ένα «έλλειμμα της αγοράς». Οπως εξήγησε, ο οργανισμός αυτός μεταφέρει τα ερωτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, στηρίζει τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε πραγματικά προϊόντα. Ως παράδειγμα ανέφερε τον διαγωνισμό για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά τον υπουργό, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα να δίνει απαντήσεις σε υπαρκτές αμυντικές ανάγκες, κινητοποιώντας ταυτόχρονα το εγχώριο επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό. Επέμεινε, μάλιστα, ότι πολλά από τα προϊόντα αυτά είναι «διπλής χρήσης», άρα δεν αφορούν μόνο την άμυνα αλλά μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην υπόλοιπη οικονομία, ενώ τα περισσότερα είναι και εξαγώγιμα.

Στόχος το 25% ελληνική συμμετοχή

Ο κ. Δένδιας προσδιόρισε ως σαφή κυβερνητικό στόχο την ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στα εξοπλιστικά προγράμματα. Οπως είπε, «κατ’ ελάχιστον» η αναλογία θα πρέπει να είναι «75% – 25%», με το τελευταίο να αφορά ουσιαστική ελληνική συμμετοχή, όχι απλώς περιφερειακές εργασίες, αλλά «μεταφορά τεχνογνωσίας και παραγωγής». Εφερε, δε, ως παραδείγματα τις φρεγάτες Belharra και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», υποστηρίζοντας ότι πλέον τίθενται προδιαγραφές που ενισχύουν την εγχώρια συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μια τέτοια πολιτική υπηρετεί τρεις διακριτούς στόχους: την κάλυψη αμυντικών αναγκών χωρίς υπερβολική εξάρτηση από ξένα συστήματα, την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την εσωτερική ανάπτυξη της οικονομίας και τη βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. Οπως παρατήρησε, η σημερινή εικόνα στις αμυντικές προμήθειες παραμένει εξαιρετικά άνιση, με τις εισαγωγές να υπερτερούν συντριπτικά των εξαγωγών.

«Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δένδιας ενέταξε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση στην ευρύτερη «Ατζέντα 2030», που, όπως είπε, αποσκοπεί σε «μια πλήρη αλλαγή των πάντων» στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ελληνική άμυνα. «Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας», υπογράμμισε, αναφερόμενος από τις στολές και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου έως τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιλαμβάνεται, ιεραρχεί και αντιμετωπίζει τις απειλές.

Στο ίδιο πνεύμα, έκανε λόγο για μια «νέα πραγματικότητα», δηλώνοντας αισιόδοξος ότι η χώρα μπορεί να τα καταφέρει, εφόσον στηρίξει τις επιχειρήσεις, τα κεφάλαια, τις ιδέες και τους ανθρώπους που μπορούν να συνθέσουν αυτό το νέο οικοσύστημα. «Ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτά», είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει ότι η μετατόπιση αυτή δεν αποτελεί μια αποσπασματική παρέμβαση, αλλά κεντρική στρατηγική επιλογή για την άμυνα και την οικονομία της χώρας.