Με τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αμπντουλάχ Χαμίντ Ντμπέιμπα της Λιβύης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα Τρίπολη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Οι συζητήσεις εστίασαν στη διμερή οικονομική συνεργασία και τις εξελίξεις στη χώρα, ενώ τέθηκε το ζήτημα του παράνομου και άκυρου Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης» γνωστοποιεί με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

At the end of my visit to #Tripoli, I met with #Libya PM @Dabaibahamid. Talks focused on bilateral economic cooperation and developments in the country, as well as on the issue of the illegal & invalid memorandum between Turkey-Libya. pic.twitter.com/nU2zpeLmqO