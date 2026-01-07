Πολιτική

Νίκος Φαραντούρης για τη διαγραφή και την έδρα του: Δεν ξέρω αν θα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ευρωβουλευτές την επόμενη φορά

«Δεν έφυγα εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα αποφάσισε να διαγράψει τον Ευρωβουλευτή του» τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Φαραντούρης
Νίκος Φαραντούρης
«Κάποια πράγματα κινούνται στη σφαίρα της αστειότητας αν όχι της φαιδρότητας. Η δήλωση μου είναι ξεκάθαρη. Λυπούμαι που με διαδικασίες εξπρές το κόμμα προχώρησε στη διαγραφή βουλευτή γιατί εξέφρασε μια άποψη» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Φαραντούρης, το βράδυ της Τετάρτης (7/1/26) σχολιάζοντας το ότι τέθηκε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις δηλώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Με την Μαρία Καρυστιανού και επιφανείς συνταγματολόγους κάναμε μια εκδήλωση. Ερωτήθηκα για το κόμμα, είπα ότι είναι καλοδεχούμενο, το ίδιο και η εμπλοκή της κυρίας Καρυστιανού στην πολιτική. Αυτή την αυτονόητη δήλωση, το αυτονόητο καλωσόρισμα θα έπρεπε όλος ο προοδευτικός κόσμος να το θεωρεί αυτονόητο. Κάποιοι δεν το θεώρησαν αυτονόητο» είπε με νόημα ο Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στο MEGA news.

Ο ίδιος τόνισε ότι η έδρα ανήκει στον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους: 

«Δεν έφυγα εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα αποφάσισε να διαγράψει τον Ευρωβουλευτή του. Αυτό αντανακλά και την απόσταση που έχει το κόμμα από την κοινωνία των πολιτών, από την κινηματική δράση που θα περίμενε κανείς να είναι στο DNA του.

Θέλω να υπηρετήσω τα προβλήματα του τόπου και της κοινωνίας. Δεν ψάχνω για θεσούλες. Μπήκα στην πολιτική, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα πολύ κάτω του. Πιο κάτω δεν πήγαινε. Η έδρα ανήκει στον ελληνικό λαό και στους ψηφοφόρους. Υπάρχει μια αναντιστοιχία των ανθρώπων που στήριζαν τον ΣΥΡΙΖΑ και εκείνων που τον στηρίζουν σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ευρωβουλευτές την επόμενη φορά» είπε.

Άφησε μάλιστα αιχμές για άλλους, συναδέλφους του «που δήλωναν ότι θα προσχωρήσουν σε κόμματα που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί… Είμαι περίεργος να δω πώς θα το αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Κλείνοντας, ο Νίκος Φαραντούρης τόνισε ότι «αν δε με είχαν διαγράψει και αποφάσιζα εγώ να φύγω εν μια νυκτί χωρίς αφορμή, θεωρώ εύλογο και δίκαιο να επιστρέψει την έδρα κάποιος. Αλλά εγώ δεν είχα αυτή την πρόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν ταιριάζουν τα χνώτα του με τον Ευρωβουλευτή του».

