Νίκος Καρανίκας υπέρ Άδωνι Γεωργιάδη: «Δεν διαλύεται η Υγεία, αλλά αλλάζει στρατηγική»

Στην υπερασπιστική γραμμή υπέρ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κινήθηκε (πάλι) ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, υποστηρίζοντας ότι το ΕΣΥ δεν «διαλύεται», αλλά βρίσκεται σε φάση αλλαγής στρατηγικής.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (25.02.2026) στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Καρανίκας ανέφερε ότι δεν συμμερίζεται την άποψη περί κατάρρευσης της δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας πως μπορούν να διατυπωθούν ενστάσεις για την επάρκεια των παρεμβάσεων, όχι όμως –όπως είπε– για «διάλυση», όταν καταγράφονται ανακαινίσεις κτιρίων, ενίσχυση εργαστηρίων και προσλήψεις χωρίς απολύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, απέρριψε την κριτική ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προκάλεσε με τη στάση του, σημειώνοντας ότι «πήγε να κάνει εγκαίνια στα ΤΕΠ» και όχι να κλείσει δομές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση οφείλει να αντιπαρατίθεται πολιτικά με τεκμηριωμένη κριτική και όχι με πρακτικές που, κατά τον ίδιο, οδηγούν σε ένταση. «Είναι δυνατόν να λένε τα κόμματα ότι ο υπουργός προκαλεί; Αλλά και να δεχθούμε ότι συμβαίνει, πρέπει εσύ να απαντήσεις στην πρόκληση και να βαράς; Πήγε να κάνει εγκαίνια στα ΤΕΠ, εγκαινιάζει δεν κλείνει. Αλλά θα μπορούσαμε να ακούσουμε κριτική αν είναι επαρκή. Η αντιπολίτευση πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι καλύτερη και όχι χειρότερος ο άλλος» είπε.

Ο Νίκος Καρανίκας αναφέρθηκε επίσης στις αντιπαραθέσεις του με τον Παύλο Πολάκη και την Ελενα Ακρίτα. Για τον κ. Πολάκη είπε ότι υπήρξε «ένα από τα καλύτερα υπουργικά άτομα» στην κυβέρνηση Τσίπρα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν δικαιολογούν –όπως υποστήριξε– προσωπικές αιτιάσεις, όπως εκείνες περί δήθεν σχέσης ή αμοιβής από τον κ. Γεωργιάδη.

Για την κ. Ακρίτα, ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στάθηκε συνολικά στον τρόπο άσκησης αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι θεωρεί «απαράδεκτη» την προπηλάκιση εκλεγμένων βουλευτών ή υπουργών και υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να τίθεται ζήτημα απαγόρευσης παρουσίας υπουργού σε χώρο εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρανίκας: Η αντιπολίτευση λειτουργεί σε όφελος του Μητσοτάκη

Όσον αφορά την κατάσταση στον χώρο της Αριστεράς, έκανε λόγο για «απογοήτευση» και «παρακμή», ενώ εκτίμησε ότι η σημερινή αντιπολίτευση δεν είναι αξιόπιστη και τελικά λειτουργεί προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς –όπως είπε– παράγει τοξικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα αναξιόπιστο.

Ερωτηθείς, δε, αν θα ακολουθούσε ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, απάντησε αρνητικά, ενώ για τον Στέφανο Κασσελάκη σχολίασε ότι πρόκειται για… «ενδιαφέρουσα περίπτωση».