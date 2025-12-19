Νίκος Παππάς: Σε καμία περίπτωση δεν γρονθοκόπησα τον Νίκο Γιαννόπουλο – Καταδικάζω την πράξη μου και ντρέπομαι

Βγήκε από την κρυψώνα του ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς ο οποίος ήταν άφαντος από το βράδυ της Τρίτης (16/12/25) μετά την επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά στο Mega ο Νίκος Παππάς ισχυρίζεται ότι ο δημοσιογράφος τον προκάλεσε, ότι δεν γνωρίζονται αλλά και ότι δεν τον γρονθοκόπησε, αλλά ούτε και τον χτύπησε από πίσω, όπως είχε αναφερθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Παππάς ισχυρίζεται επίσης ότι (παρότι δεν γνωρίζονται) του είπε κάτι πολύ προσωπικό και τον εξαγρίωσε.

Ο Νίκος Παππάς, όπως περιέγραψε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Buongiorno, δεν γρονθοκόπησε ποτέ τον δημοσιογράφο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όμως τον χτύπησε, πράξη για την οποία δεν είναι περήφανος.

Σχετικά με το αν έδειρε τον δημοσιογράφο, και την ατάκα που επικαλείται ότι του είχε πει ο Νίκος Παππάς, ο πρώην μπασκετμπολίστας είπε: Κοίτα πως είμαι και κοίτα πώς είναι, σχολιάζοντας την σωματική του διάπλαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, βάσει σωματικής διάπλασης, θα τον είχε τραυματίσει, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος, έκανε τόσες εμφανίσεις και δεν έχει ούτε μία γρατζουνιά.

«Δεν έφυγα και δεν φυγαδεύτηκα ποτέ είπε ο Νίκος Παππάς που όπως ανέφερε μετά το περιστατικό ψήφισε στο ευρωκοινοβούλιο. Την ώρα που είπα ότι θα καλέσω εγώ την αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός εξαφανίστηκε» ανέφερε σχετικά με το εάν κρύφτηκε.

«Ζητάω συγγνώμη από όλους για αυτή την πράξη. Καταδικάζω την πράξη μου και ντρέπομαι», είπε ακόμη.

Σχετικά με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής είπε μεταξύ άλλων: «Η διαγραφή μου είναι το μόνο θετικό από αυτή την υπόθεση» και συνέχισε τονίζοντας ότι κανένας από το κομμα δεν τον πήρε τηλέφωνο, ενώ είπε ότι «ούτως ή άλλως δεν ταιριάζανε τα χνώτα μας πλέον, αλλάξαν επικεφαλής, είναι μετέωρο το κόμμα».

«Έχω αυτοέλεγχο, έχω πολλά φίλτρα, υπομονή και μεγάλη πειθαρχία και αυτοέλεγχο. Ειπώθηκε κάτι από τον δημοσιογράφο που με έκανε έξω φρενών και δεν μπόρεσα να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δεν μπορώ να το πω τώρα και απολογούμαι. Είναι ένα μάθημα όλο αυτό, όχι τόσο για αυτά που περνάω εγώ, αλλά για όλα αυτά που περνάει η οικογένειά μου. Είναι ένα καλό μάθημα για μένα, ώστε ακόμα και σε τέτοια σχόλια να μαθαίνω να κρατάω την ψυχραιμία μου», ανέφερε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.