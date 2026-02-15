Συμβαίνει τώρα:
Ντόρα Μπακογιάννη για την μάχη της με τον καρκίνο: «Σκέφτηκα “άμα πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου”»

Όπως είπε μεταξύ άλλων είναι η πρώτη σκέψη που κάνει μία μάνα όσο χρόνων και να είναι
Ντόρα Μπακογιάννη
Η Ντόρα Μπακογιάννη, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή Face to Face του Mega.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μεταξύ άλλων συγκίνησε στη συνέντευξή της μιλώντας για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο και αποκάλυψε ότι μόλις έμαθε τα νέα για την υγεία της σκέφτηκε τι θα γίνουν τα παιδιά της εάν φύγει από τη ζωή.

Όπως είπε αρχικά η ασθένεια που αντιμετωπίζει είναι αυτή τη στιγμή “υπό έλεγχο”.

Η Ντόρα Μπακογιάννη εκμυστηρεύτηκε την πρώτη της σκέψη όταν της ανακοίνωσαν το πρόβλημα υγείας που πρέπει να αντιμετωπίσει. «Η πρώτη σκέψη που κάνει καθένας νομίζω είναι ότι “άμα πεθάνεις τι θα γίνουν τα παιδιά σου”. Μία μάνα έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι απαραίτητη για τα παιδιά της πάντοτε. Μπορεί να είναι 100 χρονών και το παιδί της να είναι 80, αλλά η πρώτη σκέψη είναι πάντα αυτή».

«Εγώ είμαι αρκετά φιλοσοφημένη σε όλα αυτά. Μετά τη δολοφονία του Παύλου, τα έχω πολύ φιλοσοφήσει, διότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων διότι μπόρεσα να ζήσω, να δω παιδιά, να δω εγγόνια και αντιμετωπίζεις τα πράγματα με την απόφαση να πολεμήσεις», είπε στη υνέχεια.

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι επειδή ο καρκίνος είναι μία περίεργη αρρώστια, η ψυχολογία σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άρα σε όσους με ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει τις δυσκολίες μίας θεραπείας καρκίνου και έχουνε πέσει και τους έχει πάρει η “κάτω βόλτα”, ας πάρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, διότι πολεμιέται και μάλιστα επιτυχώς», είπε στέλνοντας ένα μήνυμα σε όσους δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες και εξαιρετικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

