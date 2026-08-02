Πολιτική

O Άδωνις Γεωργιάδης σε νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής λόγω των πυρκαγιών – «Το ΕΣΥ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο»

Ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, το Κέντρο Υγείας Ερυθρών και το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων
Άδωνις Γεωργιάδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Μέγαρα, Ερυθρές και Βίλια, προκειμένου να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα εν μέσω των φωτιών στη Δυτική Αττική. Κατά την επίσκεψή του διαπίστωσε την ετοιμότητα των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης.

Ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το ΕΣΥ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φωτιές, ενώ συνεχάρη το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή του στην προστασία των πολιτών.

«Το ΕΣΥ είναι πάντα εδώ για σας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος ανησυχίας -όλα εξελίσσονται ομαλά, το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, το Κέντρο Υγείας Ερυθρών και το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων, προκειμένου να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δομών υγείας και να εκφράσει τη στήριξή του στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Στην επίσκεψή του αυτή, τον συνόδευε ο Σταμάτης Πουλής, σύμβουλός του, και ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Σερέτης.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Αττική έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες απώλειες. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δομών υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, παρέχοντας με επαγγελματισμό και αφοσίωση τις υπηρεσίες του στους πολίτες. Τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους στην προστασία της δημόσιας υγείας αυτές τις δύσκολες ώρες» τόνισε ο κ. Πουλής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
208
180
159
159
99
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις και τη στοχοποίηση δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης
«H μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγειώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το δημοσίευμα της «Εστίας»
Παύλος Μαρινάκης 6
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας για τις φωτιές – Ενημερώθηκε για όλα τα πύρινα μέτωπα
Μετά την ενημέρωση συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας 23
Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα περί δείπνου για «συγκυβέρνηση παραγραφής» – «Εξόφθαλμα ψεύδη και συκοφαντίες»
Για ψευδές δημοσίευμα κάνουν λόγο ο υπουργός Εξωτερικών και η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε εξώδικο σε σάιτ για το ίδιο δημοσίευμα
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκη 5
Κυριάκος Μητσοτάκης για τις φωτιές: Έχουμε επενδύσει στην Πολιτική Προστασία αλλά υπάρχουν στιγμές που η φύση ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό
«Θέλω να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, στους εθελοντές και σε όλους όσοι δίνουν μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου»
Κυριάκος Μητσοτάκης 86
ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ συγκρούονται για χρέη και χορηγούς με φόντο την πολιτική κυριαρχία στην Κεντροαριστερά
Τα δάνεια της Χαριλάου Τρικούπη και οι υπαινιγμοί για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα μετατρέπονται σε όπλα μιας ευρύτερης μάχης για την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης 17
Φωτιά στο Πόρτο Γερμανό: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας – Ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας 5
Newsit logo
Newsit logo