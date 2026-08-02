Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο, η είδηση θανάτου του πρώην υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη, με τον πολιτικό κόσμο, ανάμεσά τους και τον Αντώνη Σαμαρά, να στέλνουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος, πέθανε σε ηλικία 93 ετών και ο Αντώνης Σαμαράς, αν και έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπόρεσε να μην εκφράσει με τη σειρά του τη θλίψη του.

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Όπως τόνισε στην ανακοίνωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός, «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες», ενώ τόνισε το πόσο αγαπούσε την Ελλάδα.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη.

Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία.

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Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη.

Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 2, 2026

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης πέθανε την Κυριακή (02.08.2026), ανήμερα των γενεθλίων του, στις 15:30 στο σπίτι του στην Αθήνα. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολλές φορές υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος.