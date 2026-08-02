Πολιτική

Κωστής Χατζηδάκης: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη – «Καλό ταξίδι πρόεδρε»

«Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην Ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας» γράφει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ
Κωστής Χατζηδάκης
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Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έστειλε ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης πέθανε σήμερα (02.08.2026) σε ηλικία 93 ετών. Πρόκειται για έναν από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961, ο οποίος είχε διατελέσει πολλές φορές υπουργός καθώς και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανάρτησή του, ο εν ενεργεία αντιπρόεδρος της γαλάζιας παράταξης, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στα τέσσερα παιδιά του πολιτικού, Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο.

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας

Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην Ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!».

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