Πολιτική

Το καυστικό σχόλιο του Δουδωνή για τη «συνομιλία» Μητσοτάκη – Τούνη: «Βλέπω το έχετε ρίξει στο lifestyle»

«Πάντως αν χτυπήσει το Instagram στις 03:00 το πρωί μάλλον θα είναι από τη νέα croissanterie της Ιωάννας Τούνη» ανέφερε χαρακτηριστικά από τη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Παναγιώτης Δουδωνής
Παναγιώτης Δουδωνής / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Το δικό του αιχμηρό σχόλιο για τη «συνομιλία» του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ιωάννα Τούνη, για το νέο της μαγαζί με κρουασάν στο Παρίσι, θέλησε να κάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σήμερα (9/9/2026) από τη Βουλή.

«Βλέπω το έχετε ρίξει στο lifestyle. Και δεν ξέρω για το τηλέφωνο στις 3.00 το πρωί. Πάντως αν χτυπήσει το Instagram στις 3.00 το πρωί μάλλον θα είναι από τη νέα croissanterie της Ιωάννας Τούνη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Μόλις πληροφορήθηκε την άφιξη του πρωθυπουργού, η Ιωάννα Τούνη, η οποία εγκαινιάζει σήμερα επιχείρηση εστίασης στη γαλλική πρωτεύουσα έσπευσε να ανεβάσει story γράφοντας: «Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, ΜΗΝ έρθετε».

O πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και απάντησε χιουμοριστικά μέσα από στόρυ στο instagram: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Την απάντηση αυτή εκμεταλλεύτηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για να ρίξει «καρφιά» στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις ασχολίες του όσο είναι στο Παρίσι.

Μάλιστα η Ιωάννα Τούνη δεν σταμάτησε εκεί και επανήλθε το πρωί της Τετάρτης με ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο με ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο, εμφανίζεται «έντρομη» λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ακούω ιδέες. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε αύριο; Τα σκόρδα κάνουν δουλειά; Έχει κανείς κονέ με παπά για express αγιασμό το πρωί;», για να δείξει τον «τρόμο» της που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι, κοντά στο καινούργιο της μαγαζί.

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